Camano, ag. Hakimi: “Il suo sogno è quello di tornare un giorno al Real Madrid”

L'agente del marocchino a Onda Cero: "Il club madrileno aveva il diritto di prelazione finché Inter e Psg non hanno trovato l'accordo"

Il munifico passaggio dall'Inter al Paris Saint-Germain è una tappa importante, ma in cuor suo Achraf Hakimi nutre un sogno. A svelarlo è il suo agente Alejandro Camano intervistato da Onda Cero nel corso del programma 'El Transistor': "Il Real Madrid aveva il diritto di prelazione fino a quando il PSG e l'Inter non hanno detto che l'operazione sarebbe avvenuta. Manteniamo la speranza e il sogno che Achraf torni al Real Madrid perché è nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e come obiettivo finale, un giorno, vorrebbe giocare per il Real Madrid".