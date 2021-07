Calhanoglu: “Scudetto, speriamo di ripeterci. Champions? Voglio fare grandi cose”

Il centrocampista turco a CBS Sports: "Credo nella squadra"

Hakan Calhanoglu ha già le idee chiarissime: ha scelto di cambiare sponda del Naviglio, lasciando il Milan, per vincere la seconda stella con i cugini dell'Inter. "Spero che possiamo ripeterci ancora in campionato - ha spiegato il centrocampista turco a CBS Sports parlando degli obiettivi stagionali -. L'altra cosa che voglio è fare grandi cose in Champions League. Credo nella nostra squadra, abbiamo grandi giocatori con grandi qualità e spero con il nuovo allenatore di fare qualcosa di grande".