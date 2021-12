Calhanoglu e i momenti top social: “Bella la presentazione. E anche la foto con Dzeko”

Il turco scherza su una foto con Barella: "Brozovic ora è geloso, gli ho rubato il fratellino"

Per Hakan Calhanoglu si può dire che ogni momento con l'Inter sia stato sin qui speciale. Ma se deve indicarne lui personalmente uno in particolare facendo affidamento ai post social, allora il turco arriva a citare la campagna di presentazione come nuovo acquisto del club. Lo rivela lui stesso in un video girato per Inter Media House in compagnia di Edin Dzeko: "Lo abbiamo fatto tutto in nero e azzurro".