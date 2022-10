Intervistato da Amazon Prime Video , Hakan Calhanoglu si è proiettato al match di domani contro il Barcellona, svelando anche una 'richiesta' fatta a Romelu Lukaku . "Loro sono forti, hanno giocatori importanti. Noi eravamo mentalmente pronti. Quando esci in campo lo sai che devi dare il massimo. Noi lavoriamo come squadra in campo. Non da soli. Martedì abbiamo lavorato l’uno per l’altro. Con voglia, coraggio, cuore. Ora vogliamo solo pedalare e lavorare - ha detto il turco -. Prima della partita Onana e Romelu sono venuti da me e mi hanno detto di provare a calciare in porta sulla destra. E ho tirato molto bene".

"Sono arrabbiati e hanno il fuoco dentro - ha avvisato l'ex Milan -. Sappiamo che sarà difficile ma daremo il massimo. Se lavoriamo così in campo, 90 minuti fino alla fine, non credo che altre squadre abbiano la possibilità di vincere contro di noi. Io da regista dopo il ko di Brozovic? Non sono abituato in questo ruolo, ma in Nazionale giocavo sempre così, con un altro mediano vicino a me. Qui ero da solo. Ma Barella e Mkhitaryan mi hanno dato una grossa mano e abbiamo fatto un gran lavoro".

Mancherà ancora Lukaku, e qui Calha ha svela la sua 'richiesta': "Ho detto a Romelu di accelerare un po’. Normale che manchi un giocatore come lui. Lui lavora veramente bene e fa il massimo per tornare in squadra. Uno che tiene la palla con la sua forza sicuramente aiuta".