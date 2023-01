Un pari beffardo, amarissimo, che forse cancella anche solo parzialmente gli effetti della vittoria sul Napoli. Un'Inter che chiude il primo tempo in vantaggio sul 2-1, resiste agli assalti del Monza pur perdendo due pedine importanti come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, nei minuti di recupero si vede raggiunta da un Monza ostico e tenace che acciuffa un punto d'oro grazie alla zuccata vincente dell'ex Luca Caldirola, deviata da Denzel Dumfries in maniera decisiva, che esulta in maniera sfrenata dopo quella che sicuramente è la rete più importante della carriera. Duro da digerire questo pareggio, che impedisce all'Inter di fare un balzo in avanti in classifica.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 2-2

MARCATORI: 10' Darmian (I), 13' Ciurria (M), 22' Lautaro Martinez (I), 93' Dumfries (M, aut.)

MONZA: 16 Di Gregorio; 4 Marlon (46' 5 Caldirola), 3 Pablo Marì, 55 Izzo (89' 17 Caprari); 19 Birindelli (73' 28 Colpani), 32 Pessina, 7 Machin (66' 22 Ranocchia), 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna (66' 9 Gytkjaer).

In panchina: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 8 Barberis, 10 Valoti, 26 Antov, 38 Bondo, 44 Carboni, 60 Colombo, 77 D'Alessandro, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (81' 2 Dumfries), 23 Barella (63' 5 Gagliardini), 20 Calhanoglu (54' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (81' 8 Gosens); 9 Dzeko (54' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Bottegoni - Cipressa. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Note

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Gagliardini (I), Skriniar (I)

Corner: 3-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI MONZA-INTER

96' - Finisce qui: Monza e Inter chiudono sul 2-2.

95' - Inter che rischa l'harakiri in contropiede, Onana salva mandando in corner.

93' - Pareggio del Monza! Caldirola! Palla persa a metà campo da Mkhitaryan, azione dei brianzoli finalizzata dall'ex capitano della Primavera che con un colpo di testa non dà scampo a Onana.

90' - Colpani prova a favorire l'inserimento di Gytkjaer, che viene però controllato da Bastoni. Saranno cinque i minuti di recupero.

88' - Palladino si getta all'assalto: fuori Izzo, applaudito ironicamente dagli interisti e dentro Caprari.

88' - Skriniar che ora viene ammonito tra le proteste di tutta l'Inter.

86' - La Curva Nord espone uno striscione per Skriniar: "Sei il nostro capitano, sei padrone di Milano. Resta con noi"

85' - Palo di Lautaro! Gran tiro a giro del Toro, fermato dal montante.

82' - Asllani colpito duro rimane a terra, Sacchi non interviene. E Inzaghi entra in campo per protestare.

81' - Segna l'Inter, ma è tutto vano per un fallo in attacco.

80' - Inzaghi cambia i quinti: fuori Dimarco e Darmian, in campo Gosens e Dumfries.

79' - Lukaku non sta avendo un buon impatto nel match, il belga viene sempre anticipato dalla difesa avversari.

78' - Prova Ciurria in area, tiro smorzato con Onana che evita il corner. Ora problemi di crampi per Darmian.

77' - Ammonizione anche per Gagliardini, che protesta.

76' - Cross di Dimarco, Lautaro anticipato da un difensore. Prova a scuotersi l'Inter.

73' - Altro cambio nel Monza: Colpani rileva Birindelli

72' - Miracolo di Onana che con un gran riflesso dice no al colpo di testa di Pablo Marì, Lukaku spazza.

71' - Mkhitaryan primo ammonito del match.

70' - Sospinto dal suo pubblico, ora il Monza ci crede e tiene il pallino del gioco.

68' - Ranocchia prova su punizione, para Onana.

68' - Uscita ghepardesca di Onana ad anticipare Gytkjaer.

66' - Doppio cambio nel Monza: Gytkjaer rileva Petagna, Ranocchia entra al posto di Machin

63' - Anche Barella deve alzare bandiera bianca dopo un problema fisico, spazio per Gagliardini.

61' - Azione quasi da pallanuoto del Monza, la difesa dell'Inter è in difficoltà. Sugli sviluppi, però, Dany Mota non riesce ad evitare che il pallone finisca sul fondo.

57'- Ci prova il Monza, palla non controllata bene da Ciurria con Onana che la fa sua in uscita.

55' - Cambio forzato nell'Inter: Calhanoglu esce per un problema fisico, in campo Asllani. Entra anche Lukaku per Dzeko.

52' - Lautaro appoggia per Darmian, palla in mezzo dove Dzeko invece di calciare cerca il velo per Dimarco che però non può arrivare.

50' - Punizione di Dimarco, arriva di testa Lautaro che non inquadra la porta.

49' - Stavolta Sacchi interviene e dà calcio di punizione per fallo di Marì su Lautaro. Subito dopo, si scatena un parapiglia in campo.