Cagliari, slitta il ritorno di Nandez: decisione figlia del mercato? Inter attenta

Lui e Godin sarebbero dovuti tornare in gruppo domani, ma il club rossoblu ha concesso loro altri tre giorni di vacanza

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia relativa al Cagliari che però ha inevitabili, e forse importanti, riflessi sull'Inter e sul proprio mercato: slitta infatti il ritorno in Sardegna di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano sarebbe dovuto tornare a Cagliari oggi per riaggregarsi domani al gruppo, ma il club sardo ha concesso sia al centrocampista sia al difensore Diego Godin di rientrare direttamente venerdì, prima dell’amichevole in Germania contro l'Augsburg.