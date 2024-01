Un'esibizione di forza e qualità, quella offerta dall'Inter questa sera all'Al -Awwal Stadium: i nerazzurri si guadagnano la finale di Supercoppa italiana di lunedì contro il Napoli dominando in lungo e in largo la semifinale contro la Lazio. Finisce 3-0, ma lo scarto avrebbe dovuto decisamente essere superiori, tra pali, traverse, occasioni sciupate e quant'altro. Una sola squadra in campo, sostanzialmente, ed è quella di Simone Inzaghi che coi gol di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi certifica un dominio perentorio, al quale i biancocelesti hanno potuto opporre pochissime risorse. Tra Simone Inzaghi e l'ennesima Supercoppa della sua carriera, ora, c'è solo l'ostacolo partenopeo.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 3-0

MARCATORI: 17' Thuram, 50' Calhanoglu (R), 87' Frattesi

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (68' 6 De Vrij); 36 Darmian, 23 Barella (68' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (81' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram (74' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (74' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari (83' 23 Hysaj), 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic (66' 3 Pellegrini); 8 Guendouzi (51' 32 Cataldi), 65 Rovella (51' 10 Luis Alberto), 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro (67' 18 Isaksen).

In panchina: 33 Sepe, 35 Mandas, 4 Patric, 6 Kamada, 15 Casale, 16 Kamenovic, 19 Castellanos, 20 Zaccagni, 46 Ruggeri, 70 Sana.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Baccini - Mokhtar. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: circa 20mila

Ammoniti: Romagnoli (L), Vecino (L), Calhanoglu (I)

Corner: 7-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

94' - FISCHIA MARCHETTI, RIEN NE VA PLUS ALL'AL -AWWAL STADIUM! L'INTER DILAGA SULLA LAZIO, UN 3-0 CHE VALE LA FINALE COL NAPOLI!

93' - Ancora un'occasione da corner, Pavard colpisce davanti a Provedel alzando sopra la traversa.

92' - Cross di Frattesi a tagliare l'area, Dimarco pronto ad avventarsi viene anticipato da un difensore.

90' - Asllani prova da fuori, Provedel manda in corner. Tre minuti di recupero.

89' - Immobile segna, ma Marchetti ravvisa il fallo di mano del capitano biancoceleste.

IL GOL DI FRATTESI: Errore della Lazio con Luis Alberto che perde palla agevolando una ripartenza micidiale. Sanchez lancia Mkhitaryan bravo a servire in campo aperto Frattesi che solo davanti a Provedel non perdona e timbra il visto per la finale.

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

85' - Palla non controllata a dovere da Darmian che concede rimessa alla Lazio.

83' - Ultimo cambio per Sarri: Hysaj rileva Lazzari.

81' - La legge di Inzaghi non perdona: Calhanoglu appena ammonito viene rimpiazzato da Asllani.

79' - Calhanoglu ammonito per fallo su Isaksen.

78' - Tiro di Calhanoglu che colpisce in pieno Lazzari in una zona molto sensibile.

77' - Colpo d'occhio decisamente migliore rispetto a ieri all'Al -Awwal Stadium, dove sono presenti 20mila spettatori.

76' - Bel lancio di Arnautovic per Dimarco, cross respinto da Lazzari.

73' - Cambia l'attacco per l'Inter: Arnautovic e Sanchez dentro per Thuram e Lautaro.

72' - Dimarco si fa ingolosire da una volée fuori area, palla abbondantemente a lato.

71' - Lautaro invece di tirare appoggia per Thuram al quale non riesce l'uno-due, alla fine guadagna un corner.

70' - Secondo giallo del match per Vecino, ammonito per fallo su Dimarco. L'uruguayano temeva una sanzione peggiore...

68' - Proteste di Isaksen per un contatto duro di Pavard ai suoi danni non sanzionato da Marchetti. Il fallo era fuori area, nessun margine per l'intervento VAR.

66' - Giro di cambi: nell'Inter Frattesi entra per Barella e De Vrij per Bastoni. Nella Lazio Isaksen prende il posto di Pedro, Pellegrini entra per Marusic.

66' -Dimarco, doppia chance: prima impegna Provedel da punizione, poi su lancio di Mkhitaryan raccoglie il pallone e calcia senza che nessuno arrivi a correggere in porta.

65' - Inzaghi prepara le prime mosse: pronti Frattesi e De Vrij.

64' - Prima ammonizione del match: giallo per Romagnoli che atterra Thuram.

63' - Calhanoglu atterra Gila lanciato in proiezione offensiva, Marchetti va a redarguire il nerazzurro.

62' - Dimarco perde palla a ridosso dell'area biancoceleste, Mkhitaryan come uno squalo si avventa per recuperarla.

60' - Gila esce dal campo per qualche istante dopo un colpo subito in precedenza da Lautaro.

58' - Sul ribaltamento di fronte, Lautaro combina con Thuram che lo serve in posizione di sparo. La conclusione forte del capitano va fuori di pochi centimetri.

58' - Luis Alberto appoggia per Felipe Anderson, il cui tiro è potente ma impreciso e finisce alto.

57' - Si rialza l'Inter, Dimarco guadagna un corner.

54' - Ora è la Lazio che alza il baricentro per tornare in partita. Difesa dell'Inter sin qui attenta.

52' - Altra traversa per l'Inter, colpita stavolta da Lautaro a botta sicura su assist di Barella. Nella Lazio Luis Alberto e Cataldi hanno rilevato Rovella e Guendouzi.

50' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! Conclusione potente e precisa, Provedel non ci può arrivare.

49' - Marchetti entra in campo e decide: rigore per l'Inter.

48' - Di Bello e Di Paolo al lavoro in sala VAR. Ed è on field review.

47' - Lautaro colpito in area laziale resta a terra, Marchetti non interviene ma il capitano protesta.

21.02 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.01 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio della ripresa. Non ci sono cambi.

INTERVALLO - L'Inter conduce i primi 45 minuti secondo lo spartito più gradito: attaccando sin da subito, creando le principali occasioni da rete e con un Yann Sommer sin qui spettatore non pagante. Il gol di Marcus Thuram arrivato al minuto 17 dopo un bello spunto di Alessandro Bastoni è l'apogeo di un primo tempo pressoché dominato, dove l'unica pecca è forse non aver concretizzato in una maniera che rispecchi l'andamento del match.

46' pt - Marchetti fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Lazio dopo una prima frazione di gara pressoché dominata.

46' pt - Inizia il minuto di recupero.

45' - Lancio per Thuram che pensa alla conclusione ma sorpreso da Provedel che rimane in piedi deve fare marcia indietro impantanandosi tra tre difensori, poi il tiro viene respinto da Romagnoli.

43' - Mkhitaryan centra in pieno Gila con una conclusione potente, lo spagnolo a terra un po' intontito.

42' - Ancora una conclusione dell'Inter, Darmian riceve la palla da sinistra e calcia. Solo forza, nessuna precisione: palla alta.

40' - Acerbi controlla Immobile con le maniere forti, il capitano della Lazio ricambia prima di cadere. Marchetti, giustamente, lascia correre.

36' - Traversa di Barella! Thuram guadagna il fondo poi appoggia all'indietro per Dimarco. Cross dell'esterno e palla spiovente sulla quale Barella arriva calciando al volo dopo una grande coordinazione e prendendo il legno in pieno.

35' - Calhanoglu mette in area un pallone invitante sul quale però Thuram e Lautaro non arrivano per millesimi di secondo.

33' - Lancio splendido di Bastoni per Lautaro, il Toro calcia da fuori impegnando Provedel che non trattiene il pallone e deve rifugiarsi in corner con un pugno per evitare il tap in di Thuram.

30' - Thuram lancia Darmian che taglia il campo e serve Dimarco che prova il tiro cross, palla forse toccata da Lazzari ma per Marchetti non è corner.

27' - Vecino inventa una traiettoria immaginifica per Felipe Anderson (in fuorigioco), poi nessun giocatore della Lazio riesce a trovare la conclusione prima che ci provi lo stesso uruguayano mandando alto.

26' - Palla potente di Pedro in area dopo rimessa laterale che attraversa lo specchio della porta senza che nessuno arrivi. Poi Felipe Anderson non evita il fallo laterale.

25' - Guendouzi prova a resistere ai difensori avversari, ma finisce col perdere il pallone regalando rimessa all'Inter.

23' - Darmian prova la conclusione forzato dalla difesa di Marusic, palla facile per Provedel.

22' - Prova a rispondere la Lazio, tiro di Felipe Anderson rasoterra che attraversa l'area e si spegne sul fondo.

IL GOL DI THURAM: Bella idea di Bastoni che mette in mezzo trovando in Dimarco una sponda intelligente. Il colpo di tacco dell'esterno spiazza la difesa della Lazio, Thuram non deve fare altro che appoggiare in porta davanti a Provedel.

17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!! MAAAAAAARCUUUUUUUUUUUSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!

16' - Prova l'affondo Mkhitaryan, cross intercettato raccolto da Dimarco che calcia al volo: la difesa libera.

15' - Serie di passaggi orizzontali tra i difensori nerazzurri. Poi Calhanoglu sbaglia il controllo ma rimedia in scivolata.

11' - Buono spunto della Lazio, Guendouzi lancia Lazzari che però non riesce a salvare il pallone prima che finisca fuori.

9' - Pavard vince un duello con tackle duro ma leale su Marusic, cross del francese con palla che finisce a Bastoni il cui tiro è alto.

7' - Thuram! Cross di Barella e colpo di testa in tuffo del francese, palla deviata in corner da Gila che esulta.

6' - Palla recuperata a metà campo dall'Inter con Darmian, Thuram lancia Dimarco il cui cross è intercettato da Gila.

5' - Affondo di Felipe Anderson sulla destra, cross spazzato da Pavard ma palla ancora dei biancocelesti.

4' - Break Inter con recupero palla, Mkhitaryan serve Thuram che alza troppo la traiettoria del tiro.

3' - Prima chance dell'Inter: azione manovrata e tiro di Barella dalla distanza che finisce alto.

2' - Lautaro finisce a terra, Marchetti lascia proseguire poi fischia fallo dello stesso argentino su Romagnoli.

20.00 - Sarà della Lazio il calcio d'inizio del match: PARTITI!

19.58 - Lautaro e Immobile davanti a Marchetti per il sorteggio iniziale.

19.57 - Inter e Lazio al centro del campo, continuano gli spettacoli pirotecnici sul prato.

19.56 - Squadre pronte a entrare in campo, volti molto concentrati.

19.52 - Spettacolo di luci e fuochi d'artificio in campo prima dell'ingresso delle due squadre.

19.43 - Anche i giocatori della Lazio guadagnano gli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

19.40 - I giocatori dell'Inter tornano progressivamente negli spogliatoi.

19.34 - Defezione dell'ultimissimo minuto per Sarri: Zaccagni out, giocherà Pedro.

