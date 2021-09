Bueno a FcIN: “Inter-Real, ricordo quando mi marcò Facchetti: una leggenda”

L'ex stella delle Merengues parla delle sfide storiche con i nerazzurri e presenta la sfida di mercoledì: "Partita da tripla, decidono i dettagli"

Otto campionati spagnoli e due trofei nazionali. Più altrettante coppe dei campioni e un’intercontinentale. Il palmares di Manolin Bueno è più ricco rispetto a quello della maggior parte delle squadre professioniste europee. Con l’ex attaccante sivigliano – oggi 81enne - portavoce di un altro calcio, lontano dagli eccessi e dalle grida attuali. L’intervista esclusiva con lui si trasforma in una sorte di lezione di pallone, tra aneddoti e il garbo di parole mai spese a caso.

“La prima amichevole in cui affrontai i nerazzurri. Mazzola, Corso, Suarez: parliamo di giocatori semplicemente fenomenali. Ma le cito Facchetti, il vostro Capitano, che in quella partita mi marcò. Parliamo di una Leggenda del calcio, fortissimo”.

“Non c’è una differenza così ampia tra le due squadre, anzi. Il calcio è cambiato e credo davvero che sia una partita da tripla: sia i nerazzurri che le Merengues possono vincere. Gli scontri in Champions League arrivano presto in calendario e subito dopo gli impegni con le Nazionali, variabili da non trascurare”.