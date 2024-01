Tajon Buchanan comincia la sua prima intervista da giocatore dell'Inter spiegando i motivi che lo hanno convinto a raggiungere il club nerazzurro e metà stagione: "Penso che in questo momento della mia carriera fosse la scelta giusta da fare, quella calzante - ha detto il canadese a Inter TV -. Ovviamente seguo l'Inter da molto tempo, è un posto in cui mi sono visto giocare. Sono eccitato da quello che mi aspetta".

Cosa pensi di poter dare alla squadra?

"Penso che gestirò un po' alla volta tutte le diverse situazioni, adattandomi il più velocemente possibile, imparando dallo staff e dai compagni. Alcuni sono qui da molto tempo. Sono molto entusiasta, ho molta voglia di imparare e di aiutare la squadra".

Sei un giocatore molto duttile, è questo che ti rende perfetto per il gioco di Inzaghi?

"Voglio imparare e adattarmi velocemente. Sono molto versatile, farò il massimo per dare il mio contributo alla squadra. Posso giocare in diverse posizioni, sono pronto ad iniziare a lavorare. Vedremo in che modo potrò aiutare la squadra".

Sei stato tra i giocatori più veloci della scorsa Champions, come ti descriveresti?

"Penso di essere un giocatore decisamente offensivo, mi piace attaccare l'avversario nell'uno contro uno. Negli ultimi due anni ho giocato come terzino destro e in ruoli simili, sono forte anche nei ruoli difensivi. Ma direi che mi piace fare la differenza nella trequarti avversaria".

Hai studiato il calcio italiano?

"Si tratta di assorbire tutto il possibile, imparare dallo staff tecnico e dai giocatori. Essere il primo giocatore canadese in Serie A è un grande traguardo. Mi sento molto contento e orgoglioso".

Le tue aspettative per il primo match a San Siro.

"Non so cosa aspettarmi, non ho mai provato qualcosa del genere nella mia vita. Il tifo è strepitoso già guardandolo alla tv, so che fanno il tutto esaurito a ogni match. Sono entusiasta, non vedo l'ora di giocare per loro e di mostrare cosa posso fare".

