Impossibile avere una diagnosi definitiva, serviranno accertamenti già oggi e controlli ripetuti nei prossimi giorni giorni per valutare l'entità dell'infortunio occorso ieri a Marcelo Brozovic, costretto ad alzare bandiera bianca al 17' di Austria-Croazia di Nations League per un problema alla coscia sinistra. Lo staff medico interista - si legge sulla Gazzetta dello Sport - si è messo immediatamente in contatto sia con il giocatore che con i colleghi croati, i quali hanno fatto presente il rischio di uno stiramento. Al punto che il c.t. Zlatko Dalic, a fine partita, ha iniziato a dare le prime tempistiche per il possibile recupero: "Penso che starà fuori 3-4 settimane, ma sarà pronto per il Mondiale...".