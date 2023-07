Si sblocca, a quanto pare definitivamente, la partenza di Marcelo Brozovic direzione Al-Nassr. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'Inter ha accettato la proposta del club saudita che si aggira sui 17-18 milioni di euro. Ora l'Al-Nassr dovrà definire gli ultimi dettagli con il giocatore tra stasera, sabato 1 luglio, e domani, domenica 2 luglio, per avere l'ok finale al trasferimento. Dopo lo stop improvviso di ieri per il gioco al ribasso degli acquirenti, pur con parecchia fatica, alla fine questo affare sembra giunto in porto e adesso l'Inter potrà sbloccarsi sul mercato in entrata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!