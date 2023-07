Il portale arabo Al-Riyadhiah immortala quello che probabilmente è il momento di svolta della trattativa per il passaggio di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Poco fa, infatti, il centrocampista dell'Inter è stato beccato all'ingresso del lussuoso Shangri-La Hotel di Parigi per incontrare i dirigenti del club saudita, al fine di completare ufficialmente le sue procedure di trasferimento. Si prospetta la fumata bianca già per stasera.

#عاجل | صورة خاصة بـ "الرياضية" ألتقطت قبل قليل للاعب الكرواتي مارسيلو #بروزوفيتش أثناء دخوله فندق شانجريلا باريس للقاء مسؤولي نادي #النصر من أجل استكمال إجراءات انتقاله رسميا والمتوقع إتمامها الليلة بعقد يمتد 3 أعوام.



