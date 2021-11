Bosnia-Finlandia, Dzeko resta in dubbio. Petev si cautela: convocato Kodro

L'obiettivo è recuperare l'attaccante dell'Inter per la gara con l'Ucraina, la seconda delle due che attendono la Nazionale bosniaca

Resta ancora in dubbio la presenza in campo di Edin Dzeko per le gare che vedranno la Nazionale bosniaca in campo due volte in quattro giorni per guadagnare un posto ai playoff che regaleranno gli ultimi pass per Qatar 2022. Ieri, il giocatore dell'Inter si è allenato a parte e anche oggi seguirà un programma specifico che il ct Ivaylo Petev spera sia decisivo per riaverlo a disposizione almeno per la partita contro l'Ucraina, in programma martedì prossimo. Per cautelarsi, intanto, il selezionatore bulgaro ha deciso di chiamare un altro attaccante, Kenan Kodro, nel caso in cui l'ex Roma dovesse dare forfait per il match di sabato con la Finlandia. Lo riferisce Sport1.ba.