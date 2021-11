Bosnia, Dzeko resta in dubbio: anche oggi allenamento a parte

L’attaccante nerazzurro ha svolto solo una sessione di fitness nell’hotel che ospita la Nazionale di Petev

Anche quest’oggi Edin Dzeko non si è allenato con il resto della squadra. Nella seduta odierna in preparazione alla sfida contro la Finlandia, l’attaccante nerazzurro ha svolto solo una sessione di fitness nell’hotel che ospita la selezione di Petev: con lui - riferisce Klix.ba - anche i compagni di squadra Ibrahim Šehić e Miroslav Stevanović. Logico dunque pensare che il 9 interista sia a rischio per l'appuntamento in programma il 13 novembre alle 15:00 a Zenica. Domani, nella classica conferenza stampa della vigilia, si saprà qualcosa di più sul suo eventuale impiego.