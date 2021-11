Bosnia, Dzeko ancora a parte. L’interista ha parlato con Petev prima della seduta

L'ex Roma in dubbio per la Finlandia: il verdetto è stato rinviato a domani, dopo l'ultimo provino

Edin Dzeko non si è allenato in gruppo nemmeno oggi, alla vigilia del match contro la Finlandia, cruciale per le ambizioni della Bosnia di guadagnarsi un posto ai playoff che regalano gli ultimi posti per Qatar 2022. L'attaccante dell'Inter, dopo un colloquio col ct Ivaylo Petev, ha seguito un programma personalizzato, indizio che il problema muscolare accusato nel derby di Milano non è stato ancora completamente smaltito. Se l'ex Roma giocherà dal primo minuto, rimarrà in panchina o entrerà a gara in corso, come ha svelato il selezionatore bulgaro, lo si capirà solo domani, dopo l'ultimo provino. Lo riporta Sportsport.ba.