Bonucci fuori controllo: “Non mi esulti in faccia! Ti ammazzo”. Squalifica?

Il quotidiano romano ricostruisce l'accaduto e riporta anche un virgolettato del difensore bianconero

Il Tempo, oggi, riferisce le parole volate in quei momenti concitati: "Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti ammazzo" , avrebbe urlato Bonucci all'indirizzo di Mozzillo. "Ma cosa fai?", la risposta del dirigente interista.

"Gli uomini della procura federale presenti in campo seguono la scena, Bonucci dà un paio di spinte a Mozzillo, lo strattona, secondo chi ha assistito alla scena gli molla anche un paio di colpi col pugno chiuso tra il collo e la spalla - la ricostruzione de Il Tempo -. Tutto finisce in pochi secondi senza conseguenze per nessuno, ma Bonucci ora rischia una squalifica in campionato: si attende il verdetto del Giudice Sportivo, che ha ricevuto gli atti dalla Procura federale".