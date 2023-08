Una vittoria da prendere con le molle, ma pur sempre da mettere in tasca e portare a Milano. A Tokyo, l'Inter soffre i primi venti minuti contro un PSG più in palla e con una gamba più leggera, ma non capitola perché salvata da Stankovic e dal palo colpito da Asensio da posizione privilegiata. Poi si assesta tatticamente, abbassa i campioni di Francia di diversi metri, pur senza mai impensierire Donnarumma, che deve al massimo parare due tiretti centrali.

Il secondo tempo parte con gli stessi effettivi e il copione che sembra cambiare in favore dei nerazzurri, ma alla lunga viene fuori il miglior palleggio della squadra di Luis Enrique che fiacca Lautaro Martinez e compagni, prima di punirli dal perimetro con un tiro di Vitinha, al 64', che va a incastonarsi al sette. La girandola di cambi abbassa i ritmi e non sembra portare grosse novità, fino al blackout transalpino tra 81' e 83': i neo entrati messi in campo da Simone Inzaghi fanno il resto, con Cuadrado che accende l'attacco e Frattesi che veste i panni di assistman due volte per i gol da rimonta di Esposito e Sensi.

94' - Non c'è più tempo, finisce qui allo stadio nazionale di Tokyo! L'Inter registra la prima vittoria in terra giapponese battendo 2-1 in rimonta il PSG, nella maniera più inaspettata possibile: avanti con un golazo di Vitinha, i campioni di Francia restano vittime di un blackout tra 81esimo e 83esimo incassando le reti di di Esposito e Sensi, bravi a sfruttare i due assist di Frattesi.

93' - Ultima possibilità per il PSG: Darmian sgambetta un avversario davanti all'area di rigore, punizione ghiotta per il possibile pareggio.

90' - Assegnati tre minuti di recupero, mentre Skriniar sradica palla a Correa, nell'occasione troppo soft.

87' - Asllani centra la barriera: Skriniar allunga di testa in corner.

85' - Il Psg è uscito completamente dalla partita: qui Hakimi arriva in ritardo su Correa e concede un calcio di punizione interessante all'Inter.

83' - SENSI FA 2-1, LA RIBALTA L'INTER! Parte ancora tutto da Cuadrado, palla nel corridoio per Correa, intelligente a servire ijn verticale Frattesi. Che, a quel punto, deve solo alzare la testa e mettere sul secondo palo per l'inserimento vincente di Sensi.

81' - PAREGGIO DELL'INTER, HA SEGNATO ESPOSITO! Fiammata nerazzurra: Asllani per Cuadrado, che mette in moto in tempo Frattesi. L'ex Sassuolo porta palla fino all'area del PSG, poi scarica al momento giusto per il tiro incrociato di Esposito che non lascia scampo a Donnarumma.

80' - Cambio PSG: Gharbi rileva Ugarte.

79' - Giocata di Cuadrado, che salta Kurzawa nello stretto e poi trova la risposta pronta di Donnarumma sul primo palo.

77' - Lautaro Martinez e Barella fanno posto a Sebastiano Esposito e Sensi. La fascia di capitano finisce sul braccio di Darmian.

76' - Neymar se ne sta comodo in panchina, il pubblico presente si entusiasma appena viene inquadrato sui maxiscermi dello stadio.

75' - Squadre completamente rivoluzionate rispetto al 1', ora i ritmi sono ai minimi storici di questa amichevole.

73' - Cuadrado cade appena sente il tocco di Kurzawa: per l'arbitro è fallo.

72' - Bisseck va a posizionarsi nel ruolo di braccetto destro, Darmian dirottato sulla sinistra.

71' - Finisce anche la partita di Acerbi nell'Inter: in campo Bisseck.

69' - Triplo cambio nelle fila del PSG: Ekitike, Danilo e Ndour per Asensio, Marquinhos e Fabian Ruiz.

67' - Due sostituzioni per Inzaghi: Asllani e De Vrij al posto di Calhanoglu e Bastoni.

66' - Gosens tocca duro Hakimi che lo aveva saltato con un tunnel: poteva starci anche il giallo.

65' - Cambio per Luis Enrique: dentro Kurzawa per Lucas Hernandez.

64' - GOLAZO DI VITINHA, PSG IN VANTAGGIO! Palla sanguinosa persa da Lautaro Martinez sulla trequarti, si apre la possibilità per il portoghese che, senza pensarci troppo, carica il destro dalla distanza e indovina l'angolino alto senza lasciare possibilità di replica a Stankovic. .

63' - Gosens mette una pezza decisiva sulla sgasata di Hakimi, che era venuto bene dentro il campo sfruttando l'assist di Asensio.

61' - Skriniar respinge non il bello stile ma in maniera efficace il cross calibrato in area da Cuadrado.

59' - Il PSG è tornato a controllare il gioco: palleggio paziente dei giocatori di Luis Enrique, alla ricerca del varco giusto per colpire.

57' - Vitinha calcia fuori! Il Psg torna a bussare dalle parti di Stankovic con il suo numero 17: radente non lontano dal palo, con Stankovic comunque in controllo della situazione.

57' - Ambizioso il cross di Calhanoglu per Lautaro, appostato sul secondo palo: tocco leggermente lungo del turco, palla in fallo di fondo.

56' - Correa si accontenta saggiamente del calcio d'angolo, poi lo affida a Calhanoglu.

55' - Prima girandola di cambi per Inzaghi: Gosens, Cuadrado, Frattesi e Correa rilevano Dimarco, Dumfries, Mkhitaryan e Thuram.

54' - Controllo irregolare di Hakimi, che si è aiutato con una mano.

52' - Tra i guantoni di Donnarumma il cross di Dimarco, insolitamente impreciso dopo aver raccolto un pallone prezioso recapitatogli da Mkhitaryan.

51' - Marquinhos, di petto, accomoda all'indietro per Donnarumma, intercettando il cross avvolgente di Barella diretto a Lautaro.

49' - Non c'è fallo di Lucas Hernandez su Dumfries, che per l'arbitro si è lasciato cadere troppo facilmente.

48' - Skriniar, puntato da Thuram dal lato corto dell'area di rigore, tiene bene.

47' - Sembra essere uscita meglio dagli spogliatoi l'Inter, che qua minaccia ancora l'area del PSG. Ma senza ricavare nulla.

46' - Parte forte l'Inter con una bella triangolazione, la palla giunge a Thuram che imbuca in area. Provvidenziale Hakimi che evita il peggio rifugiandosi in corner.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

13.07 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di PSG-Inter!

46' - Duplice fischio di Jumpei Iida, finisce qui il primo tempo di PSG-Inter! Nessun gol nei primi 46 minuti, dove i campioni di Francia si sono fatti preferire ai nerazzurri. Soprattutto nei primi venti minuti, porzione di match in cui hanno costruito le palle gol più nitide: da segnalare il palo di Asensio, prima fermato da un bel riflesso di Filip Stankovic. Per Inzaghi buoni spunti dal solito Lautaro ma anche da Thuram, protagonista di una bella accelerazione fermata irregolarmente ai margini dell'area dall'ex Skriniar.

46' - Assegnato un minuto di recupero.

45' - Non riesce il tocco di ritorno di Thuram per Mkhitaryan.

44' - Si riparte col rinvio di Stankovic, quando manca un minuto più eventuale recupero alla fine del primo tempo.

43' - Problemi a una scarpa per Bastoni: gioco fermo.

42' - Soler particolarmente ispirato oggi: qui se ne va via con una serpentina, poi viene atterrato da Dimarco.

41' - Acerbi si aggrappa alla maglietta di Fabian Ruiz: inevitabile il fischio dell'arbitro.

40' - Calhanoglu crossa verso l'area piccola, svuotata dall'intervento di testa di Marquinhos che anticipa pure Donnarumma.

39' - Bello sviluppo di azione dell'Inter: Dimarco sventaglia per Dumfries, che trova Barella fuori dall'area. Cross in mezzo per Thuram troppo alto. Alla fine, arriva un corner.

38' - Mkhitaryan a terra dopo uno scontro con Ugarte: l'arbitro dà ragione all'armeno, il 4 del PSG non la prende benissimo.

37' - Bastoni protegge bene il pallone dall'insidia portata da Ugarte, che finisce per commettere fallo in attacco.

36' - Non riesce la giocata acrobatica in area a Thuram: il suo tentativo di assist finisce tra le mani di Donnarumma.

35' - Calcio d'angolo corto e basso di Dimarco, Fabian Ruiz spedisce la palla in fallo laterale.

34' - Bastoni si sgancia sulla destra e porta a casa un giro dalla bandierina.

33' - Soler centra il muro nerazzurro: calcio d'angolo.

32' - Dumfries contro tutti: l'olandese, stranamente in posizione da centravanti, cerca un affondo ma deve desistere.

30' - Scocca la mezzora al 'New Japan National Stadium' di Tokyo', parziale ancora bloccato sullo 0-0.

29' - Donnarumma sbaglia malamente il rinvio. L'Inter rimane in zona offensiva.

28' - Calhanoglu calcia verso la porta dopo il colpo di tacco di Dimarco. Tiro centrale, Donnarumma raccoglie il pallone da terra.

27' - Skriniar abbatte Thuram a pochi passi dall'area del PSG. Grande imbucata di Lautaro, altrettanto bella la progressione palla al piede dell'ex Gladbach. Ora sul punto di battuta Dimarco e Calhanoglu.

26' - Cambio di gioco imperfetto di Bastoni, Dumfries non può tenere in campo il pallone. Sfuma un'azione potenzialmente interessante dell'Inter, che da qualche minuto ha preso campo al PSG.

24' - Skriniar, con un grande intervento di testa, anticipa sul più bello Barella, che comunque era in posizione di fuorigioco.

22' - Ammonito Mkhitaryan: intervento in netto ritardo dell'armeno su Ugarte. Nulla da eccepire sulla decisione arbitrale.

22' - L'arbitro richiama l'attenzione di Barella, che si è fatto sentire troppo nel contrasto con Zaire-Emery.

21' - Gioca bene il PSG, ma al momento del dunque spreca ancora: qui è Soler, col tiro a giro, a cestinare un'altra bella combinazione di prima tra gli offensivi.

20' - Primo avviso mandato dall'Inter a Donnarumma: tiro senza pretese di Lautaro, raccolto senza problemi dall'ex Milan.

19' - Ora il PSG chiama quasi la pressione dell'Inter per svuotare il campo. La strategia riesce perché la squadra di Luis Entrique, in bello stile, riesce a mandare alla conclusione Fabian Ruiz. Muro nerazzurro.

18' - Finisce in un nulla di fatto la rara ripartenza dell'Inter. Cross sbilenco di Dumfries, Mkhitaryan spiazzato.

17' - Debolissima e centrale la soluzione di Fabian Ruiz: para Stankovic. Era partito tutto da un brutto pallone perso da Dimarco in fase di disimpegno.

16' - Hakimi va direttamente in porta: calcio di punizione alto.

14' - PALO DI ASENSIO! Super combinazione del PSG: Ugarte inventa con uno scavetto in area per Soler, che offre a rimorchio per Asensio, il cui tiro a colpo sicuro centra il palo. Graziato Stankovic, che deve solo raccogliere il pallone

13' - Dumfries cancella il cross di Lucas Hernandez, si riparte con una rimessa laterale per il PSG vicino alla bandierina del corner.

12' - L'iniziativa è tutta del PSG, l'Inter finora ha provato giusto una verticalizzazione con Calhanoglu per Thuram.

11' - Donnarumma deve uscire dalla sua area per anticipare Thuram, lanciato in profondità da Calhanoglu. Timing perfetto dell'ex Milan, che addirittura la porta via con uno stop di petto.

10' - Forcing PSG, che ora porta a casa il secondo corner nel giro di due minuti. Fabbian dalla bandierina.

8' - Stankovic col riflesso! Calcio d'angolo battuto a sorpresa dal PSG, Asensio gira di prima trovando la parata dell'ex Volendam.

6' - Asensio a terra dopo aver subito un colpo involontario da Dumfries: tutto ok, si può riprendere.

5' - Ugarte rischia qualcosa sul pressing di Lautaro fuori dalla sua area, alla fine se la cava col brivido.

4' - Sgasata di Hakimi sulla destra, palla in mezzo per Asensio che sbatte contro Acerbi con il suo colpo di tacco.

3' - Fase di palleggio del PSG, poi Soler finisce in un imbuto cercando di accelerare verso l'area interista dopo una bella giocata di Fabian Ruiz su Darmian.

2' - Thuram non riesce ad addomesticare il lancio di Acerbi, la difesa del PSG ha gioco facile nel recuperare il possesso palla.

1' - Fallo in attacco del PSG: l'arbitro ha visto una spinta di Soler.

1' - E' il PSG oggi in tenuta classica blu, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter sfoggia per la prima volta la seconda maglia bianca con la banda nerazzurra.

12.02 . Fischio d'inizio al 'New Japan National Stadium' di Tokyo, comincia in questo momento PSG-Inter!

11.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'New Japan National Stadium' di Tokyo, tra i suonatori di tamburi, preceduti dalla terna arbitrale.

11.52 - Dirige l'incontro l'arbitro Jumpei IIda, assistito da Kota Watanabe e Takeshi Asada. Koki Nagamine veste i panni del quarto ufficiale.

11.50 - Bottino magro in terra nipponica per il PSG, che non è andato oltre lo 0-0 con l'Al-Nassr per poi perdere 3-2 contro il Cerezo Osaka.

11.40 - Quarta amichevole pre-stagionale per l'Inter, reduce dall'1-1 con l'Al-Nassr nell'altra sfida che si è giocata in Giappone. In Italia, ad Appiano Gentile, i nerazzurri avevano battuto agevolmente Lugano (3-0) e Pergolettese (10-0).

11.30 - Il livello di difficoltà si alza, di conseguenza Inzaghi manda in campo una formazione che assomiglia da vicino a quella che esordirà col Monza il 19 agosto: davanti a Filip Stankovic, si schiera il tridente di titolarissimi composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo torna Mkhitaryan, mezzala opposta a Barella ai lati del play Calhanoglu; sulle corsie corrono Dumfries e Dimarco. Davanti Thuram fa coppia con Lautaro Martinez.

11.22 - FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 14 Fabbian, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 30 Esposito, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Hakimi, 37 Skriniar, 4 Marquinhos, 21 Hernandez; 4 Ugarte, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 33 Zaire-Emery, 28 Soler, 11 Asensio. A disposizione: 1 Navas, 50 Mouquet, 3 Kimpembe, 6 Verratti, 10 Neymar, 14 Bernat, 15 Danilo Pereira, 18 Sanches, 19 Kang-In, 27 Ndour, 32 Kurzawa, 35 Gharbi, 36 Nhaga, 38 E. Mbappe, 39 Housni, 43 Lemina, 44 Ekitike. Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: Iida.

Assistenti: Watanabe, Asada.

Quarto ufficiale: Nagamine.

11.20 - L'Inter continua il suo Japan Tour facendo tappa a Tokyo per sfidare il Paris Saint-Germain in un'amichevole di lusso, a cinque giorni dal pareggio maturato contro l'Al-Nassr, a Osaka. Dall'ex Marcelo Brozovic all'ex Milan Skriniar, in quello che somiglia a un viaggio fatto apposta per salutare definitivamente il passato, i nerazzurri sono completamente proiettati al futuro, per cercare di trovare una nuova identità di squadra. Oggi, Simone Inzaghi ha l'occasione migliore per fare una prova generale, nel test più probante della pre-season, verso l'esordio col Monza.