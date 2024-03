Da oggi, anche la bistecca avrà una sua ricetta alla bolognese. E' quella cucinata da Yann Bisseck, che al minuto 37 firma il gol partita volando sul cross di Alessandro Bastoni e colpendo di testa per il decimo successo di fila in campionato. Arrivato al termine di un match dove comunque c'è stato molto da soffrire, specie nel secondo tempo dove gli uomini di Thiago Motta hanno chiuso per ampi tratti all'angolo i nerazzurri incapaci di farsi vivi dalle parti di Lukasz Skorupski. Abnegazione, sofferenza e grinta hanno permesso al gruppo di Simone Inzaghi di strappare un'altra vittoria che porta i nerazzurri sempre più in alto in classifica. E che permette al gruppo di arrivare al massimo alla partita di mercoledì di Champions League contro l'Atletico Madrid.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 0-1

MARCATORE: 37' Bisseck

BOLOGNA: 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer (69' 6 Moro), 19 Ferguson; 21 Odgaard (79' 7 Orsolini), 9 Zirkzee (79' 18 Castro), 56 Saelemaekers (74' 11 Ndoye).

In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella (81' 14 Klaassen), 20 Calhanoglu (61' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (61' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto (46' 2 Dumfries); 9 Thuram (66' 8 Arnautovic), 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Carbone -- Giallatini. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Mariani.

Note

Ammoniti: Zirkzee (B), Freuler (B), Klaassen (I)

Corner: 7-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 7'.

RIVIVI IL LIVE

97' - FISCHIA PAIRETTO, RIEN NE VA PLUS AL DALL'ARA!!! L'INTER CONTINUA A VOLARE, SBANCA IL CAMPO DEL BOLOGNA E FA DIECI SU DIECI NEL 2024

96' - Arnautovic esce accompagnato dai medici. Bravo Asllani a congelare la palla recuperata da Darmian.

95' - Arnautovic a terra per un problema muscolare, Pairetto fa cenno che ci sarà ulteriore recupero. L'austriaco è arrabbiato.

94' - Inzaghi viene portato via a braccia dagli assistenti, Pairetto lo redarguisce.

93' - Mossa astuta di Frattesi, che guadagna fallo da Ndoye. Inter che se la prende comoda, lo svizzero non ci sta.

92' - Bastoni disinnesca un potenziale contropiede del Bologna spazzando il pallone.

91' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

90' - Calcia male Moro, però il Bologna mantiene il possesso.

89' - Dumfries commette fallo su Ndoye, punizione pericolosa per il Bologna.

87' - Orsolini spinge Darmian nel tentativo di arrivare sul cross di Freuler, Pairetto fischia fallo. L'esterno nerazzurro a terra colpito da crampi.

86' - Cavalca Ndoye che poi prova a lanciare Castro, anticipato da Bisseck.

85' - Ndoye prova il tiro a giro dalla distanza, pallone alto.

84' - Brivido per Bisseck sul pressing del Bologna, Frattesi lo aiuta.

83' - Pairetto fischia fallo di Beukema su Arnautovic, l'olandese non è d'accordo.

81' - Nemmeno il tempo di entrare che Klaassen viene ammonito per proteste.

80' - Prova subito il tiro Castro, che manda alto. Nell'Inter fuori Barella, rimpiazzato da Klaassen.

79' - Debutta in Serie A Santiago Castro, che rileva Zirkzee. Fuori anche Odgaard, dentro Orsolini.

78' - Numero di Zirkzee che prova il tiro a botta sicura, Sommer respinge. Ma è ancora palla per il Bologna.

77' - Intervento a valanga di Freuler su Asllani, che rimane a terra.

76' - Cross di Ndoye, Frattesi manda in corner.

75' - Ferguson prova dalla distanza ignorando il taglio diagonale di Zirkzee, palla fuori.

74' - Ndoye entra in campo al posto di Saelemakers.

73' - Bastoni perde il controllo del pallone colpendo di mano, punizione per il Bologna.

71' - Odgaard riesce a mettere in mezzo per Saelemakers che prova a servire di tacco Zirkzee, ma colpisce male il pallone che viene recuperato da Acerbi.

70' - Esce l'Inter: Ferguson chiude su Frattesi, poi Dumfries serve Asllani che calcia alto. Pairetto però ferma tutto per un fallo di Frattesi.

69' - Zirkzee si decentra trovando spazio per calciare, il suo tiro viene però deviato da Freuler. Cambio nel Bologna: fuori Aebischer, dentro Moro.

66' - Accolto dai fischi del Dall'Ara, Arnautovic prende il posto di Thuram.

65' - Si scalda Lautaro, accolto dai cori dei tifosi interisti. Thuram a terra dopo contrasto di Lucumì, Pairetto ci mette qualche istante di troppo a fischiare.

64' - Odgaard punta Darmian poi mette in mezzo, palla controllata da Sommer.

61' - Cambia due pedine in mezzo Inzaghi, che accompagna Asllani e Frattesi dal quarto uomo per le ultime indicazioni: fuori Calhanoglu e Mkhitaryan.

60' - Ancora Bologna in possesso palla, Inter che si difende.

58' - Ancora fallo di mano di Sanchez, che però colpisce dopo aver subito una spinta da un avversario. Il cileno protesta giustamente.

57' - Calcia Zirkzee, che però colpisce la barriera.

56' - Fallo di mano indotto da Kristiansen di Sanchez, punizione interessante per il Bologna.

55' - Zirkzee prova la conclusione, palla deviata in corner.

54' - Molto incisivo Odgaard, che fa la voce grossa a destra. Prova il tiro il danese, Bastoni lo mura.

51' - Kristiansen cade in area contrastato da Dumfries, Pairetto dice chiaramente niente rigore. Poi fischia fallo ai danni di Thuram.

49' - Sanchez non coglie il suggerimento di Thuram e viene beffato da Lucumì, sul quale commette fallo.

48' - Occasione per il Bologna con Posch! Odgaard porta via Darmian poi serve l'austriaco che calcia un diagonale di potenza, palla fuori. Forse deviata da un difensore dell'Inter, ma non c'è corner.

47' - Mkhitaryan prova la percussione, Freuler lo ferma e Pairetto estrae il giallo.

-----

19.02 - Fischia Pairetto, primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

19.02 - Ufficiale il cambio: Dumfries rileva Carlos Augusto.

19.00 - Sotto una pioggia battente, l'Inter torna in campo per la ripresa.

18.59 - Riscaldamento più intenso per Dumfries, che probabilmente entrerà ad inizio ripresa perché Carlos Augusto ha accusato qualche problema al polpaccio a fine primo tempo.

18.51 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Bologna, decide sin qui il gol di Bisseck.

45' - Splendida combinazione Sanchez-Darmian, cross perfetto per Barella anticipato da Kristiansen davanti a Skorupski. Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Bastoni anticipa Posch che poi lo costringe ad un tuffo carpiato per un brutto intervento, il difensore si rialza dopo qualche istante.

41' - Pairetto sconfessa il suo assistente che concede rimessa all'Inter sul contrasto di Bisseck con Freuler, palla concessa ai felsinei.

40' - Grande giocata di Sanchez, il Bologna concede il primo corner del match ai nerazzurri.

IL GOL DI BISSECK: Azione sontuosa dell'Inter, innescata da Sanchez e culminata con un cross di Bastoni a trovare in area Bisseck che, perso da Saelemakers, si inventa un colpo di testa in tuffo che non lascia scampo a Skorupski. Per lui, esultanza mimando il gesto della tripla a canestro: mica male, in una città dove il basket va per la maggiore...

37' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!!! YYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCKKKKKKKKKKKKKK!!!

35' - Barella prova una sorta di trivela a mettere in mezzo, ma finisce per servire la palla a Skorupski.

35' - Sommer c'è. Gran conclusione di Ferguson da appena fuori area, lo svizzero smanaccia con sicurezza.

34' - Carlos Augusto perde la maniglia su rimessa laterale, Pairetto comanda il cambio rimessa.

32' - Affondo di Ferguson, placcato da Darmian e Bisseck.

29' - Sanchez prova a divincolarsi tra tre difensori, ma Beukema capisce tutto e spazza via.

27' - Errore di Barella, rimedia Calhanoglu che guadagna anche un fallo.

25' - Zirkzee atterra Calhanoglu, Pairetto fa proseguire per il vantaggio poi ad azione chiusa ammonisce l'olandese.

24' - Ottimo intervento di Lucumi che ferma Carlos Augusto al limite dell'area.

23' - Calcia Ferguson, che trova una deviazione in corner.

22' - Ci prova anche Carlos Augusto, para l'estremo polacco.

21' - Barella si mangia il gol. Kristianesen si incarta, Thuram allunga la gamba e serve il compagno che tocca la palla forse una volta di troppo e viene ipnotizzato da Skorupski.

19' - Azione insistita del Bologna al limite dell'area su apertura di Zirkzee, Odgaard calcia debolmente e Sommer para.

18' - Inter che prova a uscire in contropiede da corner avversario, ma la palla tocca Pairetto che ferma il gioco.

18' - Primo corner per il Bologna. Al quale ne segue subito un altro.

17' - Saelemakers cade a ridosso dell'area, Pairetto fa cenno che non c'è nulla.

16' - Thuram va sei contro uno e viene atterrato, per Pairetto l'intervento è regolare.

15' - Darmian! Occasionissima Inter! Altro affondo di Bisseck che causa un assist involontario di Kristiansen per Darmian che calcia di potenza, palla che si spegne a un centimetro dalla porta.

14' - Carlos Augusto controlla un cross troppo profondo per Odgaard lasciando che il pallone si spenga fuori.

12' - Sanchez aggressivo su Ferguson, pestone sullo scozzese sanzionato da Pairetto.

10' - Ci prova Sanchez! Prima azione interessante dei nerazzurri con volée di tacco di Carlos Augusto a servire il cileno che prova da posizione defilata, Skorupski para col piede.

9' - Lancio lungo di Barella ancora per Carlos Augusto, Posch ci arriva di testa e appoggia a Skorupski.

8' - Bisseck si inventa trequartista servendo Sanchez. Tocco di prima per Carlos Augusto anticipato dalla difesa.

7' - Paziente possesso palla da parte del Bologna.

4' - Lancio di Mkhitaryan fuori misura, palla che svanisce in fallo laterale. Poco dopo, Sanchez centra la traversa con un lob ma il cileno era in ampio fuorigioco.

3' - Bene Bisseck nel contenere l'inserimento di Freuler e servire Sommer.

1' - Barella prova ad approfittare di un errore della difesa del Bologna che però è brava a chiuderlo a tenaglia.

----

18.01 - Muove la prima palla il Bologna: PARTITI!

17.59 - Ferguson e Barella davanti a Pairetto per il sorteggio.

17.57 - Le due squadre guadagnano il centro del campo per il prepartita.

17.46 - Rientra anche il Bologna. Fra pochi minuti calcio d'inizio al Dall'Ara.

17.44 - Inter che progressivamente rientra negli spogliatoi, Bologna che conclude le esercitazioni al tiro.

-----

