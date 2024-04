Betsson continua a crescere in ricavi e utile. Questo quanto spicca dai dati resi noti dal gruppo svedese di scommesse, sbarcato in Italia nelle scorse settimane e grande favorito a diventare sponsor di maglia dell’Inter nella prossima stagione con un accordo da circa 30 milioni di euro all'anno.

"Per l’intero anno, il flusso di cassa operativo è stato di 230 milioni di euro, il che significa che l’anno si è concluso con una posizione netta di cassa di 60 milioni di euro - spiega il CEO Pontus Lindwall, come si legge su Calcio e Finanza -. I solidi flussi di cassa dell’attività e il solido stato patrimoniale ci permettono di continuare a distribuire dividendi attraenti ai nostri azionisti e di investire nella crescita futura. L’impegno di Betsson nel calcio continua e recentemente è stato firmato un accordo di sponsorizzazione maglietta con il più grande club di calcio della Colombia, l’Atletico Nacional. Inoltre, è stata avviata una nuova collaborazione in Grecia, attraverso la quale Betsson avrà i diritti di denominazione per la classica e importante coppa nel calcio greco. Il 2024 sarà un grande anno per il calcio, con sia il Campionato Europeo che la Coppa America nei mesi estivi, e non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai fan, ai clienti e ai dipendenti".

Il fatturato di Betsson nel 2023 ammonta a 948,2 milioni di euro, registrando un aumento del 22% rispetto ai 777,2 milioni di euro del 2022. L’EBITDA è stato invece di 262,7 milioni di euro, in aumento del 52% rispetto ai 172,4 milioni del 2022, mentre il reddito operativo (EBIT) è stato di 210,5 milioni di euro, che si traduce in un +60% rispetto ai 131,2 milioni del 2022. L'utile netto è stato invece pari a 173 milioni, rispetto ai 114,7 milioni del 2022.

