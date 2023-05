Vent'anni sono un'era geologica nel calcio, ecco perché Beppe Bergomi si aspetta un euroderby decisamente diverso da quello andato in scena nel 2003: "Non credo possa venire fuori un doppio confronto come quello della prima semifinale di Champions tra Inter e Milan - ha spiegato lo Zio in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Io mi aspetto una bella partita, vedo due squadre con caratteristiche diverse, ma che quando si affrontano danno vita a grandi partite. Certo, l'emotività e la tensione si faranno sentire vista la posta in palio importante, però tendenzialmente negli ultimi tempi ho sempre visto dei bei derby. Inter e Milan si affrontano a viso aperto, mi aspetto due formazioni cresciute rispetto all'ultima sfida di febbraio".

Sul piano tattico, Inter e Milan hanno un'identità così forte che è impossibile aspettarsi delle sorprese: "I nerazzurri non hanno alternative a livello di modulo rispetto al 3-5-2, io ci ho pensato tante volte e non me la prendo mai con Inzaghi: con gli uomini che ha, può fare solo quel sistema lì. Non ha un trequartista da uno contro uno, non ha due mediani tipo Krunic o Tonali, di recupero: ha giocatori più tecnici. È una squadra che difficilmente può cambiare".

Anche per questi motivi, la squadra nerazzurra, secondo l'ex difensore, ha fatto fatica in campionato: "La Serie A è più tattica, chi affronta l'Inter non le dà spazio. Penso alla gara con l'Empoli, vinta 3-0: nel primo tempo zero tiri in porta, perché l'Empoli stava lì e non si riusciva a saltare l'uomo. In Italia negli anni la 'classe media' è cresciuta molto, parlo delle squadre che oggi sono attorno ai 45 punti che ti mettono in difficoltà. In Europa nessuno ha paura, nessuno sta ad aspettare: il Barcellona gioca, idem Porto o Benfica. Allora l'Inter ha più spazi e li sa attaccare bene. Inoltre, è complicato tenere la stessa intensità fra coppa e campionato, anche per questioni anagrafiche. Sono tutti bravi, per carità, però Darmian, Dzeko, Mkhitaryan, Acerbi sono tutti over 30. Dzeko, per esempio, si è sfiancato quando Lukaku era infortunato. L'Inter è questa, non mi sorprende. Mi sorprende più il Milan: a gennaio era a cinque punti dal Napoli e ha una rosa molto profonda. Certo, ci sono state delle delusioni, i vari Rebic, Origi, De Ketelaere: però sono comunque soluzioni in più. So di essere tra i pochi a pensarlo, però, in un campionato che alla fine è stato deludente per entrambi, mi aspettavo di più dal Milan che dall'Inter: parliamo comunque della squadra campione d'Italia".