Beppe Bergomi è uno degli ospiti di Radio 24 durante 'Tutti Convocati'. Lo Zio parte dall'Inter quando chiamato a commentare il momento delle italiane dopo la settimana europea: "L'Inter in questo momento è stanca, fisicamente non è pronta, però ha tutto il tempo di mettersi a posto. Nel Milan ci sono giocatori imprescindibili, penso all'altra sera quando è entrato Morata ed è cambiata la squadra. "La Lazio bene, Baroni ha idee: ha vinto bene su un campo difficile. La Fiorentina vince ma non convince, manca un po' di fantasia davanti. Male la Roma, un po' mi spiace per Juric che ha una squadra che non centra molto con come vuol giocare lui, con l'uomo contro uomo".

