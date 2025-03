LIVE

MILAN-INTER 1-1

(Berenbruch 18', Perrucci 46')

Derby che finisce in parapiglia con le due squadre che si battibeccano e Lovison che sventaglia un rosso diretto ai danni del tecnico rossonero Guidi.

96' - Ammonito Re Cecconi per proteste.

96' - Non c'è più tempo, Lovison fischia tre volte: il derby di Milano Under 20 finisce in parità. Un punto per parte.

95' - Milan che torna in attacco, ma c'è ancora un immenso Re Cecconi a difendere, spazzare in angolo e preservare il punto da portare a casa.

94' - Che rischio per Longoni che esce su una pressione di Mosconi che stava per beffarlo.

91' - Corner del Milan sul quale si fionda Perin di testa, ma il 5 rossonero non colpisce bene e spedisce sul fondo.

91' - Strano cambio per Guidi che fa uscire dal campo uno stranito Scotti, che non comprende la scelta del Mister e non fa nulla per nasconderlo, entra Di Siena.

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Bakuone tenta di impensierire l'Inter con un tiro dal limite dell'area, difesa nerazzurra impeccabile: corner.

88' - Ancora un ottimo squillo di De Pieri che si fa spazio tra maglie rossonere e nello stretto trova il varco per servire Spinaccé che tenta il tiro, ma Longoni Blocca.

87' - Iniziativa personale di Giacomo De Pieri che fa tutto da solo, passa tra due avversari e tenta un tiro che però non impensierisce Longoni.

85' - Si entra negli ultimi cinque minuti di match: derby ancora in equilibrio che vede le trame tattiche iniziare a dilatarsi per lasciare spazio ad una maggiore verve calcistica.

84' - Gioco di prestigio di Berenbruch che danza col pallone, lo nasconde e guadagna calcio di punizione per fallo di Comotto.

79' - Cambia ancora il Milan: fuori Liberali, al suo posto Ossola.

78' - Ottima lettura in anticipo di Calligaris che esce e spazza un pallone insidioso.

76' - Si dispera ancora per Spinaccé che ancora una volta non arriva a colpire un interessantissimo pallone ed è costretto a salutare la possibilità di riportare la sua Inter in vantaggio.

72' - Brivido per il Milan con Spinaccé che si inserisce nel tentativo di colpire un pallone arrivato dalla sinistra: ma l'11 di Zanchetta non riesce a colpire in maniera efficace, sfiora un pallone che serve solo a procurare un brivido alla squadra di casa.

69' - È De Pieri il giocatore più contrastato in questa fase di partita: il 30 nerazzurro viene steso da Perera. Punizione per l'Inter.

68' - Altra ammonizione della gara, questa volta ai danni del Milan: Nissen stende fallosamente De Pieri. Giallo per il difensore del Milan.

67' - Cambio per il Milan: esce l'autore del gol Perrucci, al suo posto Pippo Scotti.

66' - Milan che insidia i cugini con Liberali servito da Comotto, il 10 rossonero, viene anticipato da Maye, e cade nel contrasto in area con il difensore nerazzurro numero 6. Ma l'arbitro fa cenno di rialzarsi: tutto corretto secondo Lovison.

65' - Intervento di Alexiou su Sala: giallo per il capitano dell'Inter.

64' - Torna in avanti il Milan con Liberali che tenta ad impensierire i nerazzurri con un traversone dalla destra che Re Cecconi allunga verso Della Mora che libera l'area nerazzurra.

62' - Altro cambio per Zanchetta: entra Giacomo De Pieri che prende il posto di Pinotti.

61' - Ancora un tentativo da parte di Berenbruch, fin qui uno dei più ispirati di casa Inter. Ma la palla si alza troppo.

59' - Berenbruch viene atterrato da due avversari: punizione fischiata a favore dell'Inter. Batte il 7 dell'Inter con un interessante tiro di sinistro che finisce respinto dalla difesa. Palla che torna sui piedi dei nerazzurri che tentano la conclusione dalla distanza con Mosconi che però non centra la porta.

55' - Ancora squilli della squadra di casa con Comotto che tenta il guizzo in avanti, ma trova una buona copertura di Re Cecconi che viene atterrato dall'avversario: si riparte da punizione a favore dell'Inter.

53' - Fase di difficoltà per l'Inter che ora subisce entusiasmo e verve della squadra di casa, tornata in fiducia dopo il gol.

52' - Rossoneri ad un passo dal 2-1 con una doppia chance murata da Alexiou prima su Bonomi poi su Liberali.

46' - GOL DEL MILAN che riparte meglio in questo secondo tempo e trova il gol del pari con Perrucci: 1-1!

45' - Un cambio per parte da registrare: esce Lavelli per l'Inter, prende il suo posto Zanchetta. Staffetta in casa Milan con Parmiggiani che prende il posto di Zukic.

-------------------------

Sarà l'entusiasmo, sarà la consapevolezza, sarà uno stato di forma attualmente migliore, è l'Inter a partire meglio in questo derby di Milano, valido per la gara di ritorno di Primavera 1. La squadra di Zanchetta rischia pochissimo e al contrario infligge più di un brivido ai padroni di casa del PUMA House of Football, dove il Milan di Guidi non sembra riuscire a stare al passo dei cugini dirimpettai. Rossoneri che faticano su idee e iniziative dei nerazzurri, fin qui trascinati da un meraviglioso Thomas Berenbruch che si impone con classe nel reparto di competenza, ma anche dal dischetto dove illude Longoni, che sul rigore intuisce ma non blocca, e sblocca un risultato che forse non rende giustizia a quanto prodotto dai ragazzi di Zanchetta.

46' - Non c'è più tempo. Lovison fischia due volte: squadre negli spogliatoi con i nerazzurri che conducono per 1-0.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

43' - Errore di Calligaris che regala un pallone a Comotto che subito tenta d'innescare l'azione per il possibile 1-1, ma si alza anche in questo caso la bandierina.

41' - Meravigliosa scelta di tempo di Mosconi che arpiona un pallone servito dalla trequarti, tenta il tiro, ma finisce murato da Longoni che rischia tantissimo, ma a salvare è l'assistente: 18 nerazzurro in fuorigioco, si riparte da rimessa dal fondo.

38' - Iniziativa personale di Liberali che fa tutto da solo: si libera di Della Mora, corre in progressione verso la porta di Calligaris, prima di servire un compagno sulla destra Bakuone che tenta di rendergli il servizio, ma la difesa di Zanchetta non si lascia beffare: calcio d'angolo.

35' - Punizione a favore del Milan. Bonomi tira alla ricerca del secondo palo, ma i compagni non capiscono lo schema e lasciano che il pallone si perda sul fondo.

32' - Altra occasionissima per l'Inter che non si ferma mai e trova ancora una possibilità davanti con Berenbruch che mette in mezzo cercando Mosconi, ma il 18 di Zanchetta calcia altissimo. Ad alzarsi è anche la bandierina del guardialinee: fuorigioco.

31' - Fase di gioco che vede i rossoneri timidamente in conduzione nel tentativo di trovare reazione e pareggio. Ma un solito Re Cecconi alza il muro, respingendo ogni tentativo di incursione.

27' - Riparte veloce l'Inter che irrompe nella metà campo avversaria con Berenbruch che trova Mosconi che guadagna un corner.

26' - Punizione interessante per il Milan, dopo un fallo di Venturini su Bakuone. Liberali batte ma la difesa nerazzurra non si lascia beffare e libera l'area.L

GOL di BRENBRUCH - Rigore non perfetto battuto dal 7 nerazzurro che si lascia intuire da Longoni che sfiora col piede senza però riuscire a bloccare: Inter in vantaggio.

18' - GOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! TOOOOMAAAAASSSS BERENBRUCH!

17' - Che pasticcio del Milan che prima si incespica con un velenoso retropassaggio di Zukic per Longoni che stende Lavelli sulla pressione in area: RIGORE PER L'INTER e giallo per l'estremo difensore rossonero.

16' - Risponde subito il Milan con Comotto. Primo squillo degno di nota del Milan.

14' - Che Inter ispirata! Costruzione che parte attenta e senza fretta dal basso prima di trovare Tomas Berenbruch che orchestra alla perfezione in mezzo, liberandosi dagli avversari, si spinge in avanti e mette in mezzo un pallone sul quale si fionda Venturini che però colpisce male e spedisce altissimo.

11' - Ancora un brivido per il Milan che subisce la pressione dell'Inter con un ispiratissimo Mosconi che costringe Longoni a ribattere con frenesia, rischiando di consegnare il pallone agli avversari.

6' - Ancora un'occasione per Matteo Lavelli che viaggia con palla al piede verso la porta della squadra di casa, ma sul più bello si fa fermare da Nissen che neutralizza il pericolo prima sul 9 di Zanchetta, poi su Pinotti che aveva tentato il tiro a botta sicura.

1' - Parte subito bene l'Inter che si presenta subito dalle parti di Longoni con un inserimento di Matteo Lavelli, ma il pallone è troppo lungo. Tutto facile per il portiere rossonero.

13.00 - Fischia Lovison: inizia il derby di Milano U20!

12.50 - Le squadre entrano in campo

----------------------------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone, 3 Nissen, 13 Dutu, 29 Perera; 8 Sala, 20 Zukic; 34 Comotto; 10 Liberali, 7 Perrucci, 30 Bonomi.

A disposizione: 1 Colzani, 5 Perin, 15 Parmiggiani, 17 Di Siena, 21 Lamorte, 25 Ossola, 31 Perina, 33 Colombo, 56 Tartaglia, 71 Siman, 99 Scotti. Allenatore: Federico Guidi

INTER (4-3-3): 1 Calligaris, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 6 Maye; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 27 Pinotti.

A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 28 Romano, 29 Topalovic, 30 De Pieri, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Lovison.

Assistenti: Pinna-Chichi.

Dopo la rocambolesca e magica vittoria esterna ottenuta in casa del Bayern Monaco, valsa la conquista dei quarti di finale di Youth League, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta torna al campionato. Primavera 1 che riparte, per i nerazzurrini, dall'attesissima stracittadina contro i cugini di pari età del Milan, gara valida per la 29esima giornata di campionato alla quale gli interisti si presentano con un secondo posto in classifica con 58 punti, a -3 dalla Roma capolista, e viaggiando sull'onda dell'entusiasmo delle cinque vittorie consecutive.

Il Milan, dal canto suo, ospita i cugini nerazzurri con 47 punti in classifica e un momentaneo sesto posto, l'ultimo utile per l'accesso ai playoff Scudetto. In attesa di scoprire di che colore si tingerà Milano, ecco le scelte ufficiali di Federico Guidi e Andrea Zanchetta:

