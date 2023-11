Benfica-Inter, gara valida per la quinta giornata del girone D di Champions League, si giocherà a porte aperte. Dopo l'episodio dell'Anoeta, che vide i tifosi della Aquile protagonisti in negativo, con il lancio di oggetti e l'accensione di fuochi artificiali nel settore ospiti dello stadio della Real Sociedad, la UEFA ha deciso di comminare alla società portoghese una multa di 25mila euro vietandole, inoltre, di vendere i biglietti per la prossima partita europea fuori casa della squadra di Roger Schimdt. Salva, quindi, la trasferta dei fan interisti che potranno recarsi regolarmente al Da Luz di Lisbona mercoledì 29 novembre per assistere alla sfida di Coppa.

