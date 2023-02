Bellissimo gesto di Beppe Marotta, ad sport dell'Inter: questa mattina, il dirigente nerazzurro si è recato in visita all'Ospedale Gaslini di Genova insieme ad alcuni giocatori nerazzurri per visitare il piccolo Ryan, il bambino di Ventimiglia protagonista nei mesi scorsi di un bruttissimo episodio di cronaca legato a una squallida faccenda di violenze domestiche, che già nelle scorse settimane aveva ricevuto un messaggio di solidarietà da parte di Francesco Acerbi. Marotta ha poi parlato a Sanremonews: "E' stata una visita fatta con immenso piacere, a nome di tutto il calcio e non solo dell’Inter, squadra della quale è tifoso. Era un dovere che avevamo la necessità di svolgere. Ho trovato un bimbo con tanta vitalità e ci auguriamo che torni ad essere felice ed interista. Ho parlato con i medici del Gaslini e penso che si trovi nella struttura adeguata per migliorare le problematiche dei bambini come in questo caso, dove la violenza ha assunto un ruolo importante. Gli abbiamo portato il kit dell’Inter e dell’abbigliamento che sono dei simboli del calcio, mondo che rappresenta valori importanti. Un aspetto ludico che ai bambini piace molto, ma è un solo un piccolo gesto. La cosa più bella è che i medici ci hanno confermato che è in fase di grande miglioramento e, quindi, lo aspettiamo con tanto piacere a San Siro”.