Bellinazzo: “Ecco perché Suning vuole restare. Plusvalenze? Gli affari si fanno in due”

L'intervento a Radio Nerazzurra tra il futuro dell'Inter e il caso plusvalenze

Marco Bellinazzo è intervenuto questa mattina a Radio Nerazzurra per un punto sul caso plusvalenze. "In questo momento - dice -vanno scisse due questioni. C'è un problema strutturale legato alla tenuta del calcio italiano, che si è legato alle plusvalenze per colmare le proprie perdite anche prima del Covid, dall'altro lato c'è l'inchiesta che ha il suo epicentro nella Juventus. Da tempo dico che l'elemento delle plusvalenze è critico perché abbiamo visto come sia diventata la seconda voce di entrata dopo i diritti tv. Nell'immediato, soprattutto quelle sugli scambi "a specchio" o similari, ti danno un beneficio. Hai un surplus di ricavi, ma poi ci sono i costi spalmati coi cosiddetti ammortamenti. Per cui al beneficio iniziale fanno seguito costi per anni successivi, che si sommano ad altri e portano al fallimento, se non c'è una proprietà che mette risorse e aumenti di capitale. Questo va risolto con una modifica regolamentare che disincentivi la scorciatoia delle plusvalenze, posto che parliamo di qualcosa di lecito e che rappresenta una forma genuina per chi forma dei calciatori e li rivende. Bisogna sfruttare l'occasione per fare pulizia, non come è accaduto nel 2018 col Chievo Verona. Le inchieste penali del passato si sono risolte in nulla di fatto, perché i valori dei calciatori sono soggettivi, non parliamo di un listino prezzi e nemmeno di una casa per cui si può stabilire che il metroquadro in una certa zona vale tot. Lì almeno c'è un valore di riferimento. Questo a meno che nell'indagine non ci sia la pistola fumante, un'intercettazione che possa testimoniare un'operazione scientemente dolosa per cui un giocatore che poteva essere scambiato a 1 è stato scambiato a 10 per far quadrare i conti. Se tu vedi operazioni senza scambio di denaro si intuisce il favore tra due club, può essere un indizio ma non una prova perché il dirigente ti dice che secondo lui il calciatore vale di più per determinate caratteristiche tecniche. Ed è incontestabile per un pm, per la procura sportiva o la Consob. Possono indagare ma è uno scoglio invalicabile, a meno che non cambi la giurisprudenza e un pm ci dica quanto vale un calciatore".