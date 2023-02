Dopo Zlatan Ibrahimovic, i colleghi di Sportmediaset cambiano sponda del Naviglio per andare a colloquio con uno dei protagonisti del derby di Milano e dell'Inter stessa, ovvero Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, nell'analisi sulla stagione della sua Beneamata, parte proprio dalla stracittadina della Madonnina di qualche giorno fa vinta proprio dai ragazzi di Inzaghi: "Sapevamo dell'importanza di questa partita perché, al di là dei tre punti, era importante dare un segnale a noi stessi. Dopo Riad non siamo riusciti a portare avanti il momento positivo con la sconfitta con l'Empoli, quindi era molto importante vincere. Era un derby molto importante".

La parola da ricercare è continuità?

"Sì, sicuramente è mancata un po' in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal Napoli, perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e che continuiamo a ricercare. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte".