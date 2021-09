Bastoni, assenza pesante. Ma Inzaghi ha varie soluzioni per sostituirlo

Da Kolarov a Darmian passando per Dumfries, tutte le carte che ha Inzaghi in mano per sostituire il suo centrale

Redazione FcInterNews

La notizia del forfait di Alessandro Bastoni domani contro la Sampdoria è arrivata a sorpresa, per voce di Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna. Il difensore, in campo 90 e più minuti contro la Lituania mercoledì sera, era reduce da una botta da cui si era comunque ripreso al punto da essere titolare tra gli azzurri. Poi, quando nulla lasciava ipotizzare una sua defezione, l'annuncio dell'allenatore che ne ha messo in dubbio la presenza anche mercoledì contro il Real Madrid in Champions League.

Ma prima delle merengues c'è da affrontare la Sampdoria ed è toto sostituto in casa Inter. Lo stesso Inzaghi ha mostrato serenità, indicando anche qualche nome in grado di sostituire il centrale mancino. E per quanto sia ormai un elemento fondamentale, la rosa dell'Inter offre più di una soluzione per rimpiazzarlo. Innanzitutto, il suo backup ufficiale, Aleksander Kolarov, uscito dai radar del rettangolo di gioco con un certo anticipo la scorsa stagione per un problema fisico che lo ha frenato e non poco.

Altra opzione, sempre mancina, è Federico Dimarco, che già a Verona ha giocato come laterale sinistro della difesa a tre di Ivan Juric, per quanto il meglio l'abbia offerto da esterno. Spazio poi, tra le soluzioni, ai jolly: Danilo D'Ambrosio e Matteo Darmian hanno già interpretato quel ruolo con Antonio Conte, per quanto entrambi diano il meglio sull'altra corsia. In caso di emergenza, comunque, Inzaghi può contare anche su di loro. L'ipotesi Darmian, probabilmente, sarebbe anche un assist a Denzel Dumfries, che potrebbe sostituire l'ex Manchester United sulla destra anche se l'allenatore ha sottolineato come sia ancora in fase di adattamento al calcio italiano.

Insomma, l'assenza di Bastoni è una pessima notizia per l'Inter in vista della trasferta di Marassi, ma la rosa propone varie soluzioni per ridurre il più possibile il peso di questo forfait.