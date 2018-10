In base agli ultimi aggiornamenti (leggi qui) Tommaso Giulini, patron del Cagliari, non si schiodi dalla richiesta di circa 45-50 milioni di euro per Nicolò Barella. Di certo c’è che un bel po’ di squadre, sia italiane che estere, stanno corteggiando il talentuoso centrocampista dei sardi, autore di un’ottima partenza in campionato, ma anche di buonissime prestazioni azzurre agli ordini di Roberto Mancini. Luca Barella, papà del giovane Nicolò, in esclusiva per FcInterNews.it, dice la sua su Nazionale azzurra e mercato.

A voler sintetizzare pagelle e commenti nel post-gara di Polonia-Italia, ne esce fuori che Barella stia crescendo con personalità e carisma: per un calciatore di 21 anni, al di là dell'aspetto tecnico/tattico, non è cosa da poco.

"Concordo: sicuramente, fa piacere che venga detto e scritto questo. Aggiungo, però, che ci sono figure più carismatiche di lui in questo momento. Poi, dalla sua, Nicolò ha l’età e la prospettiva, ma, giustamente, è entrato in punta di piedi nell'ambiente Italia".

Le belle prove in maglia azzurra e l'ottima partenza in questa prima parte di campionato hanno rinfocolato le voci di mercato. L'Inter lo segue, così come altri top club italiani.

"Gli attestati di stima fanno piacere, è evidente: vuole dire che sta facendo bene. Per quanto riguarda il mercato, invece, non ho notizie, semplicemente perché non lo seguo in questo e non conosco né le sue intenzioni né quelle della società".

Ma quale potrà essere la situazione futura?

"Al momento è concentrato solo sul Cagliari, e poi credo che lui non abbia ancora le idee chiare su quello che potrà essere il futuro".

