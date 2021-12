Barella: “Mi sento addosso il ko col Real. Inter migliore? Vedremo a fine anno”

Il centrocampista a Sportmediaset: "Sicuramente abbiamo la consapevolezza di chi ha vinto uno scudetto e di chi sta facendo tante cose importanti"

Mattia Zangari

"Sono molto felice del rinnovo, è stata una trattativa abbastanza veloce perché c'era la volontà da entrambe le parti. A prescindere dal tifo, giocare nell'Inter è un orgoglio. Abbiamo vinto lo scudetto, ora vorremmo fare tante altre cose". Comincia così l'intervista rilasciata da Nicolò Barella ai colleghi di SportMediaset.

Ti chiamano capitan futuro.

"Come ho detto tante volte in privato, non mi sono mai piaciuti questi discorsi. Il capitano è Samir (Handanovic ndr), è irrispettoso parlare di fascia quando lui ha sputato sangue per questa maglia e si merita di essere il capitano. Non ho il minimo pensiero, poi c'è anche Ranocchia; io sono solo un ragazzo che cerca di dare il massimo".

Ora dovete rialzarvi dopo il ko di Madrid.

"Giocare col Real non è mai facile, abbiamo fatto una grande partita fino alla mia espulsione. E' una sconfitta che mi sento addosso, anche per il gol sbagliato. Penso meritassimo di più, ma è andata così".

Cosa ci dici di quel rosso?

"Militao mi ha spinto, io ho sbagliato a reagire perché non è bello per quelli che guardano. Ho risposto a una provocazione che dovevo evitare, non dovevo cadere nel tranello. La decisione è dell'arbitro, ho parlato con lui e mi sono scusato con Militao: se avranno piacere a darmi una giornata di squalifica io sarei il giocatore più contento del mondo".

Ora c'è il Cagliari

"Partita speciale per me, difficile perché hanno trovato la quadratura".

Vi sentite più forti rispetto all'ano scorso, nonostante le cessioni?

"Sicuramente abbiamo la consapevolezza di chi ha vinto uno scudetto e di chi sta facendo tante cose importanti, a partire dalla qualificazione agli ottavi di Champions. Per i giocatori forti che sono andati via ne sono arrivati di altrettanto forti, quindi abbiamo una squadra completa, siamo una grandissima squadra e soprattutto un bellissimo gruppo che è è la cosa che ci aiuta di più in campo e fuori. Vediamo se faremo meglio a fine anno".