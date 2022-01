Barella: “Il 2021 anno bellissimo, il rinnovo un orgoglio. Ora vogliamo la Supercoppa”

Sulla partita di domani: "Cercheremo in tutti i modi di far felici i nostri tifosi"

Edizione speciale del Matchday Programme dell'Inter dedicata alla partita di domani sera contro la Juventus. Protagonista è Nicolò Barella , che fa un bilancio dell'anno appena concluso e presenta la supersfida di San Siro: "Il 2021 è stato un anno bellissimo, reso unico dalla vittoria dello Scudetto e dalla conquista dell'Europeo. Un anno terminato con il rinnovo con questi colori che mi rende orgoglioso ed è una grande iniezione di fiducia per me . Se sono arrivato in questa grande squadra con un progetto importante è perché mi sentivo pronto, poi con l'andare del tempo ho sentito ancora di più la fiducia di una società che mi ha voluto fortemente. Il progetto era quello di vincere e sono contento che ci siamo riusciti. Per il futuro spero di riuscire a mettere qualche altro trofeo in bacheca, ma ora bisogna concentrarsi sul presente. Abbiamo da giocarci la Supercoppa, ancora tante gare di campionato e gli ottavi di Champions League".

E a proposito della Supercoppa, Barella aggiunge: "Una partita alla quale arrivo con tanta voglia di vincere. Dobbiamo cercare di portarla a casa per iniziare l'anno con un'ulteriore spinta di fiducia che ci può aiutare sugli altri fronti. Sempre difficile giocare contro di loro, ma non dobbiamo dimenticare che in questo momento i campioni d'Italia siamo noi, vogliamo questa coppa e faremo di tutto per vincerla. Cercheremo in tutti i modi di far felici i nostri tifosi".