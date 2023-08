Subito rispedita al mittente la prima offerta scritta presentata dal Monaco all'Arsenal per l'attaccante nazionale statunitense Folarin Balogun, da diverso tempo obiettivo dell'Inter. Secondo The Athletic, la proposta è stata presentata dal club monegasco a margine dell'amichevole giocata nei giorni scorsi all'Old Trafford, ma non è stata ritenuta all'altezza da parte dei Gunners che chiedono 50 milioni di sterline. Ma i Rouge et Blanc non intendono mollare la presa, anche considerato che il direttore sportivo Thiago Scuro, ha un forte legame con Edu, suo omologo all'Arsenal. Anche se nelle prossime ore è atteso secondo Sky Sports UK un nuovo rilancio da parte dei nerazzurri.

