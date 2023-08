Sembra che Folarin Balogun stia iniziando a prepararsi a una nuova avventura. Gli indizi social sono sempre consistenti e quest'ultimo certifica l'attaccante dell'Arsenal comodo sul divano mentre si gusta i video di Ronaldo il fenomeno con la maglia dell’Inter. Voglia di nerazzurro? Sicuramente è presto per dirlo, ma potrebbe esserci un messaggio diretto alle dirigenze di Inter e Gunners.

All'epoca dei social network ogni dettaglio va tenuto a mente e ci sarà un motivo se, in questa calda serata d'inizio agosto, Balogun abbia deciso proprio di pubblicare su Instagram le immagini del 'Fenomeno' in azione con la maglia del Biscione. Sogna di compiere lo stesso percorso? La fantasia conduce in ogni luogo, attendiamo i prossimi passaggi.

Dopo la story con Musah protagonsta, ora il messaggio più eloquente, in cui il brasiliano mostra tutta la sua classe, dribblando gli avversari. Balogun apprezza: "Art Soccer", scrive, dimostrando di godersi appieno le sue gesta.

Niccolò Anfosso

