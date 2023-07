Folarin Balogun ha parlato ai microfoni di alcuni media britannici nel ritiro dell'Arsenal, impegnato nella preparazione estiva. "Ad essere onesti sono stato via un anno e sono appena tornato - ha detto parlando del suo futuro -. Sono concentrato sulla pre-season. E' bello rivedere tutti. Sono concentrato su questo, il mio agente e la mia famiglia si stanno occupando del mio futuro".

C'è la possibilità che lo statunitense possa partire, ma l'Arsenal ha fatto un prezzo molto alto. "Penso che tornando qui non ci sia una situazione in cui devo provare a fare qualcosa di più per dimostrare. Non è qualcosa che dipende da me. Qualsiasi cosa accada, andrà bene", ha dichiarato Balogun.