Come vi abbiamo raccontato anche durante il racconto live dell'incontro, prima del fischio d'inizio di Empoli-Inter si è verificato un simpatico siparietto che ha visto protagonista Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio come vice ds dell'Inter, e Guglielmo Vicario, portiere del club toscano assente per infortunio ma comunque a bordocampo per incitare i compagni. Il dirigente nerazzurro è andato a salutare il giocatore dell'Empoli (seguito in questo anche dal grande ex del match Kristjan Asllani), un gesto di cortesia che però non può non rimandare a quelle che sono le voci di mercato.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, il nome di Vicario è in cima alla lista dei preferiti del club nerazzurro nel caso in cui arrivasse un'offerta di quelle pesanti per André Onana, che con la sua stagione importante ha attirato l'attenzione dei club di Premier League. Un'eventuale cessione del camerunese sarebbe una plusvalenza piena per l'Inter, che avrebbe pronta la carta Vicario, tra i portieri italiani più in vista di questa stagione, per la sostituzione. E l'uomo che potrebbe aiutare il giovane estremo difensore nel realizzare il salto in nerazzurro è proprio Baccin, in rappresentanza della dirigenza nerazzurra.

