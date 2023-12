Da Vibo Valentia, in Calabria, dove ha ritirato il premio De Agazio, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato delle strategie del club nerazzurro e delle necessità maturate dopo la notizia dell'operazione alla quale dovrà sottoporsi Juan Cuadrado: "Dovrà subire un intervento chirurgico. Ha provato questi mesi a soffrire, ma questo problema non gli ha permesso di esprimersi per quelle che sono le sue qualità. Dopo l’ultimo consulto medico si è deciso di intervenire nella prossima settimana. Domani raggiungerò sia il mister che Beppe Marotta a Roma e dopo la partita con la Lazio ci concentreremo anche su come intervenire. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado legato all’infortunio, non saremmo intervenuti sul mercato. Ad andare a toccare ciò che funziona, spesso si fanno solo danni".

Ausilio comunque sottolinea l'ottimo rendimento offerto sin qui dagli uomini di Simone Inzaghi: "Abbiamo una squadra forte e completa in tutti i reparti - ha continuato -. Lo stiamo dimostrando ampiamente in campionato e in Champions League con una qualificazione avvenuta con due giornate d’anticipo. Questo ci ha permesso di giocare le ultime due partite con serenità, riuscendo a preparare contemporaneamente al meglio il campionato". E per il settore offensivo chiosa: "Abbiamo 4 giocatori importanti e siamo contenti per come stanno rendendo. Non dimentichiamoci che abbiamo in rosa un attaccante fortissimo che negli ultimi anni è stato utilizzato come centrocampista, ovvero Henrikh Mkhitaryan. All’occorrenza c’è anche lui come quinto”.

