Ausilio: “Ieri non poteva andare meglio. Va bene soffrire se poi porta al successo”

Il ds è intervenuto alla cerimonia di intitolazione del liceo Brera-Lagrange a Mauro Bellugi: "Un grande uomo"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto quest'oggi alla cerimonia di intitolazione del liceo sportivo Brera-Lagrange alla memoria di Mauro Bellugi. A margine dell'evento, Ausilio ha ricordato in primo luogo la figura del grande ex difensore nerazzurro: "Sono qui per onorare una persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Un uomo dotato di grandissima ironia, che amava la vita e l'Inter. Mi ritengo fortunato ad averlo conosciuto, mi ha trasmesso davvero tanto. Mi è capitato di vederlo fuori dal campo per qualche cena, mi bastonava a scopa; quando ci ho giocato non sono stato alla sua altezza. Oggi sono qui per dare il mio contributo con una presenza che vale poco, solo per il suo ricordo".