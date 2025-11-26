ATLETICO MADRID-INTER 2-1 (9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 93' Gimenez (A))
95' - Fischia Letexier, rien ne va plus al Riyadh Air Metropolitano! Una partita che sembrava indirizzata verso il pareggio viene vinta dall'Atletico Madrid col guizzo nel finale di Gimenez.
93' - Gol dell'Atletico Madrid! Gimenez! Colpo di testa implacabile del difensore centrale sul corner di Griezmann, Sommer è battuto.
93' - Akanji spazza il cross di Sorloth ma concede un corner all'Atletico.
91' - Pregevole recupero su Giuliano Simeone di Carlos Augusto, lo sprint dell'argentino viene contenuto così bene che l'ultimo tocco è proprio quello del giocatore dei Colchoneros.
90' - Numero di Griezmann che poi però calcia debolmente, Sommer para. Quattro minuti di recupero.
89' - Stavolta è Akanji a vestire i panni del carnefice, pallonata involontaria sul volto di Barella che finisce al tappeto.
87' - Thuram prova a saltare Pubill che però lo anticipa in modo pulito, strappando anche il rinvio dal fondo.
86' - Brutto lancio di Sucic per Thuram, pallone che finisce sul fondo.
85' - Thuram si avventa come un falco sul cross e va di testa, palla alta di poco.
84' - Sucic perde l'attimo sul lancio di Frattesi e non sfrutta un buon pallone, però l'Inter guadagna un corner.
82' - Bravissimo Bastoni a chiudere la strada a Griezmann, pronto ad avventarsi sul pallone respinto da Sommer.
82' - Colpo di testa troppo dolce di Akanji, Musso blocca senza problemi.
81' - Thuram mette in mezzo per Esposito che riesce solo a sporcare la palla, Luis Henrique si avventa ma viene murato.
80' - Ultimi dieci minuti per Luis Henrique, che rileva Dimarco.
79' - Rischio autogol per Nico Gonzalez che si tuffa di testa per evitare a Carlos Augusto di colpire sull'assist di Dimarco.
77' - Bravo Sommer! Ottimo controllo di Griezmann sul cross di Pubill, conclusione potente del Petit Diable che però trova pronto l'elvetico.
77' - Sucic porta palla sulla sinistra, poi prova un qualcosa di indefinito lanciando la palla verso Musso che para a terra.
74' - Atletico che riesce a tenere viva un'azione offensiva, Nico Gonzalez lancia per Sorloth che disturbato da Bastoni manda fuori.
72' - Cambi nell'Inter: fuori Lautaro e Calhanoglu, in campo Esposito e Frattesi.
71' - Da un lancio rischioso ma efficace nasce una transizione dell'Atletico, sventata dalla difesa nerazzurra. Simeone chiama a raccolta il pubblico.
69' - Giuliano Simeone prova di nuovo da fuori, palla alta.
68' - Simeone mette in campo l'artiglieria pesante: Griezmann e Sorloth rilevano Baena e Ruggeri.
66' - Bel velo di Thuram per il tiro di Lautaro, deviato in corner da Gimenez.
65' - Primi cambi per Chivu: dentro Sucic e Thuram per Zielinski e Bonny.
64' - Letexier ferma il gioco per una pallonata su Akanji steso da Baena, l'Atletico protesta per un tocco di mano e Diego Simeone rimedia un giallo.
63' - Barrios si avvicina all'area e punta la porta, poi prova la conclusione murata da Zielinski in corner.
61' - L'Atletico si è dato la scossa, Baena ci prova da fuori mandando a lato non di molto.
59' - Simeone junior stavolta si fa notare per una bella occasione sul cross di Ruggeri: bel tiro al volo che però non inquadra la porta.
58' - Il Cholo opera tre cambi: Molina lascia il campo a Pubill, Nico Gonzalez rileva Carragher e Koke entra al posto di Cardoso.
56' - Poderosa cavalcata di Bonny, per arginare il quale servono ben tre difensori dell'Atletico.
55' - Adesso l'Inter non ne può più di Simeone: nasce una rissa in area dopo un nuovo contatto con Akanji e consugenti proteste.
IL GOL DI ZIELINSKI: Stavolta la manovra dell'Inter è perfetta. Tocchi rapidi fino a Bonny che riesce a premiare l'inserimento di Zielinski bravo a infilare Musso con un bel diagonale.
54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIII!!!
53' - Mette in mezzo Dimarco, Gimenez spazza con puntualità.
50' - Musso è freddo quanto basta per chiudere la porta a Dimarco, ben lanciato da Lautaro. Palla in corner.
48' - Sponda di Lautaro sul cross di Carlos Augusto, palla che però finisce inghiottita dalla difesa dell'Atletico.
46' - Traversa di Barella! Lancio di Bastoni a imbeccare il compagno che si prodiga in un controllo capolavoro e calcia al volo, palla meravigliosa che si stampa sul montante. Per la disperazione del 23 nerazzurro.
22.05 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
22.04 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.
HALFTIME REPORT - Inter punita oltre i propri demeriti in questi primi quarantacinque minuti. I nerazzurri sono protagonisti di un buon avvio e nel complesso tengono bene il campo, non soffrono molto le iniziative di un Atletico Madird enigmatico che non si capisce che tipo di gioco voglia fare, ma pagano all'eccesso un'azione rocambolesca, macchiata anche da un tocco sospetto di Alex Baena, che frutta il gol di Julian Alvarez lesto ad anticipare Carlos Augusto e firmare la rete che sin qui fa la differenza. La squadra di Chivu è pienamente dentro il match, anche se fatica a trovare lo spazio per finalizzare.
45' + 3 - Letexier decreta la fine del primo tempo: Atletico Madrid a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol di Julian Alvarez.
45' + 3 - Un'azione promettente per l'Inter si trasforma in una ripartenza Atletico, con Bisseck che travolge Gallagher con conseguente punizione biancorossa.
45' + 1 - Tre minuti di recupero.
45' - Bella palla di Barrios in profondità sulla quale Alvarez non arriva.
44' - Dimarco trattiene Simeone impedendone la ripartenza, cartellino giallo per lui.
43' - Grande chance per l'Inter: palla recuperata da Barella e messa in mezzo dove Bisseck scarica intelligentemente per Dimarco che prova sul palo più lontano ma manda fuori.
42' - Spinta da dietro su Zielinski, Inter che batte rapidamente la punizione.
38' - Dimarco non riesce a tenere in campo un pallone, rimessa Atletico.
37' - Stavolta Simeone il fallo lo prende, però Lautaro va a protestare apertamente reclamando un giallo per il suo connazionale.
36' - Ancora un contatto in area Inter con Bastoni e Giuliano Simeone che cade platealmente, Letexier fa ampi cenni di proseguire.
35' - Zielinski entra in area e mette un pallone in mezzo, dove però non ci sono compagni.
34' - Altro fallo guadagnato da Bonny, che rincula nuovamente fino a metà campo incurante del pericolo di perdere palla.
32' - Gladiatorio Bonny tra tre difensori dell'Atletico, alla fine il francese strappa il fallo a Gimenez.
31' - Fallo di Barrios su Barella, che poi frana addosso a Cardoso.
28' - Continua a protestare Simeone junior mentre esce dopo i soccorsi.
27' - Cardoso strappa palla in modo duro ma regolare a Lautaro, sugli sviluppi contatto in area tra Bastoni e Giuliano Simeone che rimane a terra dopo una manata sulla spalla. Non una scena edificante.
25' - Avanza l'Atletico, ci prova ancora Julian Alvarez con un tiro che non causa problemi a Sommer.
25' - Carlos Augusto reclama col guardalinee per una spinta di Ruggeri, ma è rimessa per l'Atletico.
22' - Richiamo verbale di Letexier per Dimarco, che colpisce Gallagher con un pestone. Simeone reclama vistosamente l'ammonizione.
21' - Zielinski calcia dal limite dell'area, palla che finisce sul corpo di Bonny.
20' - Calhanoglu si inventa una conclusione velenosa dalla distanza, Musso si allunga e devia in corner.
17' - Hancko prova un cross che viene rimpallato, l'ex Fiorentina raccoglie e calcia un tiro-cross che attraversa tutto lo specchio della porta.
15' - Atletico che ora si prende il pallino del gioco.
12' - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Ma i dubbi restano...
11' - Letexier va all'on field review.
9' - Segna l'Atletico Madrid con Alvarez dopo un gran recupero di Molina su Calhanoglu, però Letexier ferma tutto per un fallo di mano di Baena. La sfera rimpalla sul braccio di Baena dopo l'intervento di Carlos Augusto, il VAR al lavoro per verificare il giro del pallone.
8' - Barella esce benissimo da una situazione che rischiava di diventare spinosa e va in campo aperto servendo Bonny che dialoga con Lautaro il cui tiro è troppo debole per impensierire Musso.
7' - Bisseck riceve un bel pallone da Lautaro, poi esita un attimo di troppo tentando l'accentramento prima di tirare. Pallone respinto sul quale Lautaro non arriva a coordinarsi bene.
6' - Crossa Molina, Julian Alvarez si trova in posizione ottimale ma non riesce ad arrivare sul pallone.
3' - Ottimo inserimento in area di Dimarco che arriva a calciare libero davanti a Musso, tentativo in diagonale con poco angolo per colpire e che termina fuori.
2' - Calcia Dimarco, traiettoria interessante ma sulla quale Musso ci arriva con un bel tuffo.
1' - Strattonato Barella da Baena, punizione a ridosso dell'area di rigore avversaria per l'Inter.
21.01 - Spetta all'Atletico Madrid il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.59 - Gimenez e Lautaro davanti a Letexier per il sorteggio.
20.57 - Atletico Madrid e Inter entrano in campo, accolti dal ruggito dello stadio.
20.54 - Abbraccio nello spogliatoio tra Chivu e l'ex compagno di squadra Julio Cesar, inviato di Prime Video.
20.47 - Il riscaldamento è terminato. Fra pochi minuti calcio d'inizio del match.
IL TABELLINO
ATLETICO MADRID-INTER 2-1
MARCATORI: 9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 93' Gimenez (A)
ATLETICO MADRID: 1 Musso; 16 Molina (58' 18 Pubill), 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri (68' 9 Sorloth); 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso (58' 23 Koke), 4 Gallagher (58' 23 Nico Gonzalez); 19 Alvarez, 10 Alex Baena (68' 7 Griezmann).
In panchina: 31 Esquivel, 33 De Luis, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 21 Galan, 22 Raspadori.
Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu (71' 16 Frattesi), 7 Zielinski (65' 8 Sucic), 32 Dimarco (80' 11 Luis Henrique); 14 Bonny (65' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (71' Esposito).
In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Letexier (FRA). Assistenti: Rahmouni - Mugnier. Quarto ufficiale: Pignar. VAR: Delajod. Assistente VAR: Tiago Martins.
Note
Ammoniti: Dimarco (I), D. Simeone (A)
Corner: 7-6
Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
