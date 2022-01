Atalanta, Percassi: “Gosens ci ha dato tanto, Inter opportunità strameritata”

L'ad della Dea: "Sostituti? Siamo sempre attenti alle possibilità"

Nelle ore in cui Robin Gosens sta svolgendo le visite mediche di rito per conto dell'Inter, Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha ringraziato il tedesco per gli anni trascorsi a Bergamo, ufficializzando di fatto il suo passaggio alla corte di Simone Inzaghi: "Tutto fatto? Sta facendo le visite - ha confermato il dirigente della Dea -. Robin è un ragazzo che ha dato tanto, che aveva la speranza e l'ambizione di andare in un grande club: penso se lo sia strameritato. E' un'opportunità che era giusto che gli concedessimo per ciò che ha fatto. Sostituti? Siamo sempre attenti alle opportunità, ma in quel ruolo siamo coperti".