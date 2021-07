Arsenal, salta la tournée USA e il match contro l’Inter: casi di Covid-19

I Gunners hanno deciso di rinunciare alla tournée statunitense dove avrebbero dovuto affrontare anche l'Inter

L’Arsenal non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti in cui avrebbe dovuto sfidare anche l’Inter. Come riportato dal The Athletic, i Gunners hanno cancellato il viaggio negli States per via di alcuni casi di Covid-19 nel ritiro. Si tratta di un numero ristretto di casi, tutti asintomatici. Il club al momento sta lavorando su piani alternativi, mentre il Covid crea sempre più scompiglio in vista dell’inizio della nuova stagione di Premier League prevista per il 13 agosto. L’Arsenal avrebbe dovuto sfidare i nerazzurri domenica 25 luglio in Florida Cup e poi incontrare il 28 la vincitrice tra Everton e Millonaros.