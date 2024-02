Come la prima squadra, l'Inter Primavera è sempre più in fuga in testa alla classifica. Il parallelo è anche cromatico, visto che i ragazzi di Cristian Chivu sono scesi in campo oggi con addosso la terza maglia che ieri ha colorato San Siro: l'arancia meccanica nerazzurra si è confermata spietata pure con un buon Monza, capace di portare l'equilibrio fino al 92', prima di essere colpito al cuore dalla zampata di Mosconi. Un gol da tre punti che porta il conto totale a 47 in 22 giornate di campionato, con un margine sull'attuale seconda, il Torino, di dieci punti. In attesa di Frosinone-Roma, i nerazzurrini vogliono imitare in tutto e per tutto i grandi allenati da Simone Inzaghi.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera vince al fotofinish grazie alla zampata di Mosconi: Monza battuto 2-1. Nerazzurrini sempre più primo in classifica: in attesa della Roma, la squadra di Chivu ha guadagnato tre punti su Milan e Torino.

92' - MOSCONI FIRMA IL SORPASSO, 2-1 DELL'INTER! Quando tutto sembrava perso, Owusu fa l'ennesima giocata decisiva della sua partita, scappa via di forza sulla destra e poi offre in area per Mosconi che deve solo aggiustarla e battere Mazza in uscita disperata.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Miconi si fa scavalcare dal pallone ed è obbligato a commettere fallo su Martins. Altri secondi preziosi guadagnati dal Monza.

87' - Abbaglio dell'arbitro: Alexiou interviene nettamente sulla palla, ma per Galipò è fallo e giallo. Scuote la testa Stankovic.

85' - Miconi e De Pieri sono le due ultime mosse di Chivu: fuori Akinsanmiro e Cocchi.

83' - Molle il tiro di Kamate, che ha esaurito le pile da diversi minuti.

83' - Akinsanmiro cade in area di rigore, ma non c'è nulla. Mazza è intervenuto pulito sul pallone.

81' - Scontro duro tra Postiglione e Mosconi: il fallo netto è del difensore monzese che ha la peggio e si prende pure un'ammonizione.

79' - Gioco fermo, c'è Kassama dolorante a terra dopo essersi scontrato con Marras.

77' - NON SBAGLIA FERRARIS, IL MONZA FA 1-1! Il capitano è glaciale dal dischetto, la palla entra a centro porta mentre Raimondi aveva battezzato l'angolo alla sua sinistra.

76' - CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Ingenuo Akinsanmiro che, su uno spiovente in area dopo il colpo di testa di Stankovic, non si accorge della presenza di Ferraris e lo sgambetta nel tentativo di recuperare palla.

74' - Abbandona il campo Sarr, al suo posto Mosconi: terzo cambio per Chivu. Nel Monza dentro l'ex Martins, figlio di Oba Oba, per Antunovic.

72' - Incredibile doppia occasione per l'Inter! Owusu, scatenato, si rende ancora pericoloso mettendosi in proprio con tiro angolato su cui Mazza si oppone. Sul tap-in arriva Kamate, che accomoda per il tiro masticato di Akinsanmiro: la palla, dopo un rimbalzo, si stampa sul palo interno.

71' - Deja-vu per Berenbruch, che ha sul mancino un altro pallone prezioso recapitatogli da Owusu e lo spreca concludendo debolmente verso Mazza.

69' - Berenbruch strozza troppo il tiro dal limite dell'area, dopo un ottimo scarico di Owusu: la palla sfila a lato del palo alla sinistra di Mazza.

67' - Antunovic diventa il secondo ammonito del match: l'attaccante del Monza si becca un giallo per aver scagliato il pallone contro i tabelloni pubblicitari in segno di protesta.

66' - Palla tra le mani di Mazza, che non ha problemi a farla sua dopo una deviazione di Stankovic.

65' - Timido il cross di Kamate, il Monza va lo stesso in affanno e regala l'ennesimo giro dalla bandierina all'Inter.

65' - Kamate manca il controllo sull'appoggio di Akinsanmiro. Il 10, forse anche un po' stanco, chiede scusa al compagno.

64' - Cross troppo arcuato di Cocchi: il pallone supera la linea di fondo prima di arrivare in area. L'assistente se ne accorge e segnala tutto all'arbitro.

63' - In area di rigore, Owusu si fa respingere il tiro da Postiglione dopo una bella ripartenza condotta da Aidoo. Corner per l'Inter.

61' - Alza il volume della sua voce Chivu, evidentemente scontento degli ultimi minuti dei suoi. La gara sembrava in controllo, ora invece il Monza sembra poterla mettere in discussione.

60' - Monza ancora vicino al pareggio! Prima parata della partita di Raimondi, che deve usare il suo riflesso per respingere un colpo di testa ravvicinato ma centrale di Antunovic. Si salva l'Inter, che da 2' è alle corde.

58' - Traversa colpita dal Monza con Lupinetti! Tutto nasce da una palla pigra di Akinsanmiro intercettata da Ferraris, l'azione si sviluppa con il tiro di quest'ultimo ribattuto da Stankovic. Sul cross successivo è Lupinetti a saltare più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa sbatte contro il legno più alto a Raimondi battuto.

55' - Il Monza si riaffaccia dalle parti di Raimondi: palla messa in area, Alexiou la svirgola e regala un corner agli ospiti.

55' - Gestione delle energie da parte di Chivu, anche con un pensiero al derby contro il Milan di sabato prossimo.

54' - Chivu chiama il secondo cambio: finisce la partita dell'autore del gol Spinaccè, comincia quella di Owusu.

53' - Cocchi combina con Spinaccè, che ricicla sulla sinistra per Berenbruch. Cross respinto, l'Inter resta in proiezione offensiva.

46' - Cambio all'intervallo per Chivu: Maye prende il posto di Stabile.

14.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Monza!

13.50 - La pazienza è la virtù dei forti. Lo sa bene l'Inter Primavera, assoluta dominatrice del campionato, che deve aspettare 46 minuti per sbloccare la gara contro un Monza ben messo in campo ma salvato in più occasioni dal suo portiere, Andrea Mazza. I primi due interventi della sua partita su Issiaka Kamate ed Ebenezer Akinsanmiro sono di ordinaria amministrazione, poi dopo il 40' il coefficiente di difficoltà si impenna quando deve respingere con un riflesso prodigioso un pallone scagliato verso la porta da Amadou Sarr. A questo si aggiunge il palo colpito da un metro dalla riga sempre dla nove nerazzurro e l'occasione fallita di testa da Matteo Spinaccè, che proprio sul gong del primo tempo si riscatta con un diagonale chirurgico che sa di liberazione.

46' - ARRIVA IL GOL DELL'INTER SUL GONG DI FINE PRIMO TEMPO, HA SEGNATO SPINACCE'! Fa tutto bene Berenbruch, che porta a spasso Berretta, si avvicina all'area e offre per il centravanti, che in girata manda la palla in buca d'angolo con un diagonale preciso che non lascia diritto di replica a Mazza. Arriva il duplice fischio, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i nerazzurri.

45' - Assegnato 1' di recupero: si giocherà fino al 46'.

44' - Palo dell'Inter! Terza occasione gigantesca per i padroni di casa nello spazio di 4'. Kamate è imprendibile, conquista la linea di fondo e mette in mezzo per Sarr che scheggia il palo a un passo dalla riga di porta.

42' - Strepitoso Mazza sul tiro a colpo sicuro di Sarr! Riflesso clamoroso del numero uno del Monza, che spinge in corner il pallone destinato in porta.

41' - L'occasione migliore per l'Inter! Kamate fa quello che vuole sulla destra, con finte e controfinte per aprirsi lo spazio al cross. Che cade perfetto sulla testa di Spinaccè, che angola troppo e manda a centimetri dal palo.

38' - Episodio anche nell'area del Monza: Kassama energico nel duello con Berebruch, ma pulito sul pallone.

36' - Ferraris vola in area di rigore dopo un contrasto con Stankovic, che ha preso solo la palla. L'arbitro fa bene a lasciar correre l'azione.

33' - Il Monza ha sangue freddo e tecnica nella gestione del pallone anche sotto pressione. L'Inter gira a vuoto, ma poi recupera il possesso una volta che gli ospiti provano a superare la metà campo.

31' - Scavallata la mezzora a Interello, Inter-Monza resta inchiodata sullo 0-0. Leggera prevalenza dei nerazzurri in una gara molto tattica che ha regalato una manciata di emozioni, ovvero i tiri di Kamate e Akinsanmiro parati senza difficoltà da Mazza.

30' - Lupinetti è il primo giocatore a finire sul taccuino dell'arbitro alla voce 'ammoniti': giusto il provvedimento per l'8 del Monza, che ha trattenuto vistosamente Akinsanmiro impedendogli di far ripartire l'azione.

29' - Secondo intervento della partita di Mazza! Akinsanmiro scippa il pallone a Dall'Acqua, che si era complicato la vita in uscita dalla sua area di rigore, poi calcia senza pensarci due volte obbligando alla parata il numero uno del Monza.

27' - L'Inter rimette le tende nella metà campo monzese, ma ancora una volta Spinaccè finisce nella trappola del fuorigioco degli ospiti.

25' - Akinsanmiro recupera su Ferraris, questa volta senza commettere fallo. Intervento al limite del 44, che ha rischiato arrivando a tutta velocità a contrasto.

23' - Ferraris prova a far respirare i suoi conducendo bene palla nella metà campo avversaria. Akinsanmiro va al duello e lo stende.

22' - Monza in apnea, l'Inter è nel momento di massima pressione offensiva.

20' - Risposta immediata dell'Inter, affidata a un'altra accelerazione di Kamate, che va via sulla destra e arriva al capolinea prima di accomodare verso l'area piccola per Sarr. Anticipato in maniera provvidenziale dalla difesa del Monza. Ennesimo calcio d'angolo.

19' - Si fa vedere anche il Monza in attacco: Ferraris riceve in area spalle alla porta, poi si gira improvvisamente mandando a lato.

18' - Spinaccè pizzicato in fuorigioco di rientro, oltre l'ultimo uomo del Monza Kassama: si alza la bandierina dell'assistente.

17' - Stankovic calcia dalla distanza dopo il tocco corto imperfetto di Berenbruch: tiro deviato, Mazza se lo ritrova tra i guantoni.

15' - Kamate ci prova dal limite dell'area! Mazza risponde presente, alzando il tiro del 10 nerazzurro sopra la traversa. Altro giro dalla bandierina per i padroni di casa.

15' - Non riesce ad affondare l'Inter: Sarr prende palla tra le linee, punta la difesa del Monza e poi scarica per Spinaccè che perde l'attimo e si accontenta del corner.

13' - Il Monza allontana il pericolo portato dal cross di Cocchi calibrato in area dalla bandierina. Poi arriva il fischio dell'arbitro favorevole agli ospiti: c'è fallo in attacco.

12' - Imposta da dietro Stabile, l'Inter non butta mai via palla facendola girare da sinistra verso destra. Alla fine l'azione ritorna da Cocchi, il cui cross viene respinto in corner.

10' - Spinaccè non ci arriva di un soffio sul traversone solo da spingere in porta di Berenbruch. L'Inter sta cavalcando molto le fasce, una scelte che rischia di pagare alla lunga.

9' - Spinaccè va a portare addirittura la pressione sul portiere, che allontana impaurito regalando la palla all'Inter.

8' - Stankovic illumina sulla destra per Kamate, che però non riesce ad addomesticare il pallone. L'idea è quella di azionare gli esterni d'attacco con verticalizzazioni veloci per permettere loro di ingaggiare degli uno contro uno con i rispettivi marcatori.

6' - Troppo potente il cross di Stankovic: la palla sfila oltre l'ultimo uomo appostato sul secondo palo, che era pronto a completare uno schema.

5' - Colombo sgambetta Berenbruch vicino all'area di rigore monzese: buonissima la sterzata del centrocampista nerazzurro che ha costretto al fallo l'avversario.

3' - Giro palla paziente del Monza da dietro, poi la verticalizzazione improvvisa letta senza problemi da Stabile.

2' - I tre attaccanti dell'Inter si accoppiano ai tre difensori del Monza portando una pressione forte sui portatori di palla. La strategia di Chivu è chiara sin da subito.

1' - Il Monza, oggi in completo bianco da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter indossa la terza maglia arancione.

13.04 - Fischio d’inizio di Simone Gallipò, comincia in questo momento Inter-Monza!

13.02 - Si osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze.

13.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.01 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.59 - Buone notizie dagli altri campi per l'Inter: sia Milan che Torino, quarta e seconda della classe, hanno perso le rispettive partite arrendendosi a Genoa e Cagliari.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Simone Gallipò della sezione di Firenze, i suoi assistenti sono Simone Della Mea di Udine e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo.

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Monza, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Dopo 21 giornate l'Inter ha il doppio dei punti del Monza (44 a 22), ma all'andata il divario non si vide affatto: a Monzello terminò 1-1 con Antunovic che annullò il gol di Stankovic.

12.40 - Salda al comando in classifica, anche l'Inter ha una striscia aperta positiva che è partita quattro turni fa, successivamente all'unico ko in campionato contro la Juve: il bilancio parla di un pari contro il Torino (0-0) e tre successi con Samp (1-0), Bologna (7-0) ed Empoli (2-1).

12.35 - Nonostante navighino in piena zona playout, i brianzoli sono reduci da quattro risultati utili consecutivi: dopo l'ultimo ko con l'Hellas datato 13 gennaio, sono arrivati due vittorie (2-1 vs Cagliari a 4-1 vs Roma) e due pareggi per 2-2 con Atalanta e Bologna.

12.30 - Lupi oppone il 3-5-2 al 4-3-3 nerazzurro, affidandosi al duo Ferraris-Antunovic in attacco. Dietro spazio all'ex Kassama che guiderà il tridente di difesa davanti a Mazza con Postiglione e Ravelli ai suoi lati.

12.25 - Senza Stante, squalificato, Chivu mette Alexiou nel cuore della difesa accanto a Stabile, reduce dall'esordio con la Nazionale italiana Under 19 condito da un gol; ai loro lati il tecnico romeno conferma Cocchi e Aidoo. In mezzo al campo, vista l'indisponibilità di Di Maggio, è Berenbruch a completare il trio di centrocampo con capitan Stankovic e Akinsanmiro. In attacco la novità è Spinaccè, che dà un turno di riposo a Quieto: con lui i soliti Kamate e Sarr.

12.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 6 Stabile, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 9 Sarr. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Biz, 5 Bovo, 7 Owusu, 11 Quieto, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 34 Mosconi, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu.

MONZA (3-5-2): 1 Mazza; 36 Postiglione, 15 Kassama, 12 Ravelli; 10 Marras, 14 Berretta, 6 Colombo, 8 Lupinetti, 7 Dell'Acqua; 20 Ferraris, 22 Antunovic. A disposizione: 29 Ciardi, 13 Cattaneo, 18 Martins, 19 Fernandes, 25 Zoppi, 27 Nenè, 28 Brugarello, 30 Graziano, 32 Capolupo, 33 Domanico, 37 Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi.

12.14 - In fuga come la prima squadra, l'Inter Primavera di Cristian Chivu non vuole fermare la sua corsa di testa dopo aver dato un ulteriore strappo in classifica nella scorsa giornata portandosi a +7 sulle inseguitrici più vicine, Roma e Torino. I nerazzurrini oggi scendono in campo per sfidare i pari categoria del Monza con l'obiettivo di guadagnare altro terreno sulle seconde. Dal KONAMI Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Monza, 22esima giornata del torneo Under 19 (kick-off ore 13)