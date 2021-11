Antonello annuncia: “Moncler vestirà la prima squadra da questa stagione”

Le parole del CEO nerazzurro durante l'intervento all'Italian Sports Day all'EXPO Dubai

Durante l'intervento all'Italian Sports Day all'EXPO Dubai, Alessandro Antonello ha anche annunciato una nuova collaborazione per l'Inter. Come riporta Calcio e Finanza, si tratta del marchio Moncler che - come spiegato dal CEO nerazzurro - vestirà "la prima squadra a partire da questa stagione".