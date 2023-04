Non solo il lavoro in campo. Simone Inzaghi sapeva contro la Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, all'Inter sarebbe servito un qualcosa in più anche a livello psicologico per tornare a giocarsi un trofeo all'Olimpico. Ecco perché, come racconta La Gazzetta dello Sport in un retroscena, il tecnico piacentino ha fatto uso di qualche frase che potesse incendiare l'orgoglio del gruppo. "Non li abbiamo ancora battuti quest'anno ed è arrivato il momento di farlo. Andiamo a Roma a difendere la nostra Coppa", il senso del suo discorso nella riunione tecnica di ieri pomeriggio.

"Quelle frasi - si legge sulla rosea - sono state la ciliegina sulla torta, la pennellata decisiva dopo allenamenti in cui il tecnico di Piacenza aveva capito che il livello di motivazione nel gruppo era altissimo e che la tranquillità, grazie all'affermazione di Empoli, era maggiore rispetto al passato. Il blasone dell'avversario ha aiutato a innalzare il livello dell'attenzione del gruppo, ma Simone ha comunque voluto rafforzare il concetto".

