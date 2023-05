Romelu Lukaku è tornato. Adesso il suo obiettivo per il finale di stagione è conquistare i trofei ancora in ballo, come la Champions League e la Coppa Italia, ma pure convincere l'Inter a trattenerlo a Milano anche dopo la scadenza del prestito concesso la scorsa estate dal Chelsea.

A rimandare i discorsi sul futuro di Big Rom ci pensa però Michael Yormark, presidente di Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del bomber belga: "Romelu è in finale di Champions League - ricorda con orgoglio ai microfoni del Telegraph -. Una volta finita la stagione, ci siederemo tutti e valuteremo a che punto è e quali saranno le opportunità. Siamo entusiasti che sia in salute e che stia giocando bene, poi decideremo il suo futuro al termine della stagione".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE