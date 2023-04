Termina al Tre Fontane la stagione della Under 19 nerazzurra di Cristian Chivu. Con il playoff Scudetto ormai quasi irraggiungibile, anche la Coppa Italia di categoria trova il suo amaro epilogo in semifinale contro la Roma, al termine di una partita disputata sotto la pioggia e decisa dal classico episodio. Primo tempo di marca giallorossa, con Pagano che spreca per imprecisione più di un'occasione anche se è sul piede di Iliev che capita la miglior opportunità da gol dei primi 45 minuti: tiro a giro bellissimo e grande intervento di Baldi.

Nella ripresa i padroni di casa calano di intensità mentre i nerazzurri aumentano i giri del motore, tenendo a lungo il pallino del gioco e sfiorando la rete con un destro di Kamate e, soprattutto, con Owusu che a tu per tu con Baldi conferma un pomeriggio personale deludente calciandogli addosso. Dopo una serie di sostituzioni ambo i lati, l'Inter si fa trovare impreparata sul cross di Oliveras che trova a due passi dalla porta l'isolatissimo Keratsimis, bravo a spedire in rete di testa.

Nel finale i giovani nerazzurri ci provano ma lo fanno in modo confuso e producono solo un liscio di Curatolo nel cuore dell'area, mentre dall'altra parte Cassano si invola in uno contro zero ma viene ipnotizzato da Botis. Ultima nota di cronaca di una gara intensa e decisa solo a 9 minuti dal 90esimo, quando l'ipotesi di supplementari stava prendendo corpo. Dopo la sconfitta in Supercoppa, in Next Gen e ormai quasi fuori dai playoff, arriva per l'Inter U19 l'ultima delusione di una stagione al di sotto delle aspettative.

----------------------------------------

IL TABELLINO

ROMA-INTER 1-0

MARCATORI: 81' Keramistis (R)

ROMA (3-4-2-1): 1 Baldi; 13 Keramistis, 16 Faticanti, 6 Chesti (52' 15 Pellegrini); 2 Missori, 33 Tahirovic, 8 Pisilli, 7 Cherubini; 62 Vopato (88' 11 Cassano), 10 Pagano (79' 14 Oliveiras); 9 Padula (79' 23 Majchrzak,). A disposizione: 12 Razumejevs, 22 Del Bello, 3 Foubert-Jacquemin, 4 Ivkovic, 5 Vetkal, 18 Misitano, 19 D'Alessio, 25 Ruggiero, 26 Louakima, 27 Falasca, 32 Bolzan. Allenatore: Federico Guidi.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama (86' 33 Pelamatti), 5 Matjaz, 38 Pozzi (86' 22 Curatolo); 45 Akinsanmiro (62' 7 Martini), 4 Stankovic, 14 Kamate (78' 18 Sarr); 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev (78' 24 Andersen). A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 25 Biral, 26 Nezirevic, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

------------------------------------------

RIVIVI IL LIVE

96' - CASSANO! Uno contro zero dell'attaccante che senza trovare difes asi invola verso Botis ma gli calcia addosso il pallone. Dopo la respinta arriva il fischio finale della partita.

95' - CURATOLO! L'attaccante liscia il pallone da dentro l'area di rigore!

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Entra tra i giallorossi Cassano, esce Volpato. Keramitsis abbatte Owusu e viene ammonito.

87' - Volpato alza troppo la punizione mancina dal limite dell'area.

86' - Chivu lancia in campo Curatolo e Pelamatti per Kassama e Pozzi.

81' - GOL DI KERAMITSIS DI TESTA SU CROSS DI OLIVERAS. IL DIFENSORE LETTERALMENTE DIMENTICATO DALLA DIFESA NERAZZURRA.

78' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Andersen e Sarr per Kamate e Iliev. Nella Roma esce Padula ed entra Majrchrzak, esce Pagano ed entra Oliveras.

75' - OWUSU! Clamorosa occasione per l'esterno che a tu per tu con Baldi gli calcia addosso il pallone!

68' - Gran palla di Stankovic per Owusu che cerca Esposito in area ma la difesa della Roma salva!

64' - OWUSU! Conclusione dalla distanza e risposta di Baldi! I nerazzurri spingono adesso!

64' - KAMATE! Gran destro a giro del centrocampista e pallone che sfiora l'incrocio dei pali!

62' - Akinsanmiro non ce la fa, al suo posto in campo Martini. Iniziativa della Roma che con Pagano calcia e trova la risposta in corner di Botis.