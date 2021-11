Ajax, torna Onana: il portiere camerunese andrà in panchina con il GA Eagles

Dopo la squalifica per doping, il camerunese rientra tra i disponibili di Ten Hag. Ma Pasveer al momento rimane titolare

André Onana torna abile e arruolato per Erik ten Hag, che porterà in panchina il portiere camerunese nel match di domani sera contro il Go Ahead Eagles. Il portiere camerunese, fermo da febbraio per la squalifica per doping, fungerà da secondo di Remko Pasveer, che sin qui si è garantito il posto da titolare con le sue prestazioni importanti. Lo riporta il quotidiano olandese AD.