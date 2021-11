Ajax, Ten Hag: “Gli ultras contro Onana? Loro vogliono solo che il club abbia successo”

L'allenatore dei Lancieri spera che le ire dei tifosi si possano placare: "Per far bene in Europa due titolari in porta servono"

Christian Liotta

Nei giorni scorsi, la F-Side, il gruppo ultras dell'Ajax, ha pubblicato un comunicato con durissime parole nei confronti di André Onana, di fatto togliendo definitivamente il proprio sostegno al portiere camerunese. Si è espresso in merito a questa secca presa di posizione anche il tecnico della formazione biancorossa Erik ten Hag ai microfoni della NOS: "La F vuole solo che l'Ajax abbia successo", reagisce Ten Hag, che spera che la rabbia dei sostenitori si possa placare.

Secondo l'allenatore, l'Ajax ha bisogno di due portieri titolari se si vuole proseguire nel proprio cammino in Europa. "Questo è nell'interesse dell'Ajax. Abbiamo bisogno di una buona rosa. Con la perdita di Marteen Stekelenburg ci siamo ritrovati ad essere vulnerabili".