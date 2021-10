Ajax, Tadic: “Onana tra i migliori portieri al mondo. Il suo futuro? Deve decidere lui”

L'attaccante serbo dei Lancieri: "Noi possiamo dirgli delle cose, ma decide lui. André è tornato ad allenarsi, è in forma"

Parlando in conferenza stampa dopo la partita persa contro l'Utrecht, l'attaccante dell'Ajax Dusan Tadic ha aggiornato sulla situazione di André Onana, a livello fisico e non solo. Il nazionale serbo ha confermato che il camerunese è tornato ad allenarsi in vista del rientro dalla squalifica per doping: "Si, è tornato e ci parliamo. È in forma ed è bello da vedere". Il discorso cade poi sul rinnovo contrattuale, tema sul quale Tadic fa capire di non volersi sbilanciare nell'influenzare le scelte del compagno: "André è uno dei migliori portieri al mondo. Tutti lo sanno. È abbastanza grande e dovrebbe fare ciò che pensa sia giusto per lui. Possiamo dirgli delle cose, ma decide lui".