Onana si allenerà con lo Jong Ajax. Overmars: “Vedremo se tornerà in prima squadra”

In primo piano: tutte le notizie

Via libera per il portiere camerunese, squalificato per doping: si allenerà inizialmente con la squadra riserve

Mattia Zangari

La squalifica di Andre Onana, conseguenza di una violazione delle norme anti-doping, terminerà il 4 novembre prossimo. Secondo la prassi, e come espresso nella sentenza del TAS, il portiere camerunese, obiettivo di mercato dell'Inter, potrà riprendere la sua attività di allenamento con l'Ajax due mesi prima della scadenza della sospensione, ovvero sabato 4 settembre.

"Abbiamo deciso che André inizierà l'allenamento dei portieri e gli allenamenti di squadra con lo Jong Ajax - ha spiegato il direttore sportivo Marc Overmars -. La domanda, per ora, è se guadagnerà un posto in prima squadra a lungo termine. Ora siamo andati avanti senza di lui reclutando due portieri durante il suo periodo di squalifica. Entrambi esperti e uno di talento, quest'ultimo con uno sguardo al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di costruzione".