Ag. David: “Jonathan al suo ultimo anno al Lille. Serie A? Non lo escludo”

Il procuratore dell'attaccante canadese parla chiaro: "Premier o Liga le mete preferite, ma occhio anche alle big italiane"

Ospite del podcast 'So Soccer', Nick Mavramaras, agente di Jonathan David, ha svelato i programmi dell'attaccante canadese in vista della prossima stagione. "Oggi non so dire quale possa essere il costo del cartellino di Jonathan - spiega il procuratore -. Di certo, spetterà al Lille fare il prezzo. Lui sa di essere uno dei migliori attaccanti al mondo e che deve imparare a gestire questa pressione. Adesso la testa è tutta rivolta al Lille e a chiudere nel migliore dei modi la stagione qui in Francia, ma posso già dire che sicuramente sarà la sua ultima stagione nel club. Ritengo la Premier League un'ottima opzione per Jonathan, ma sarebbe a suo agio anche nella Liga spagnola, in un campionato molto tecnico: queste due sono le mete preferite. Però non escludiamo nulla, nemmeno il PSG o qualche big della Serie A italiana. Normale che tutti queste grandi società si interessino al capocannoniere della Ligue 1, ma confermo che per ora non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale". Com'è noto, nelle scorse settimane, il nome di David era stato accostato anche all'Inter.