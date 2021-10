Adeyemi, il sondaggio Inter prosegue: l’agente ha incontrato i dirigenti nerazzurri

Thomas Solomon ha parlato della situazione del suo assistito con gli uomini mercato nerazzurri, riporta l'emittente Sport 1

Karim Adeyemi fa gola a mezza Europa e l'agente del giovane attaccante del Red Bull Salisburgo Thomas Solomon comincia a valutare in prima persona le potenziali proposte delle pretendenti. Secondo l'emittente tedesca Sport 1, infatti, il procuratore ha incontrato ieri la dirigenza dell'Inter per parlare del suo assistito. Solomon, ora, ha in agenda un nuovo incontro con il Bayern Monaco, alla presenza anche del tecnico Julian Nagelsmann, dopo il summit dei giorni scorsi. Tutto, comunque, in prospettiva estate 2022, visto che il ds del club austriaco Christoph Freund ha escluso una partenza del calciatore a gennaio.